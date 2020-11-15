Второй тур выборов мэров семи городов стартовал на карантине выходного дня

https://racurs.ua/n146506-vtoroy-tur-vyborov-merov-semi-gorodov-startoval-na-karantine-vyhodnogo-dnya.html

Ракурс

Второй тур на выборах городского головы стартует 15 ноября в семи городах Украины — новых мэров сегодня изберут жители Сум, Одессы, Херсона, Луцка, Краматорска, Каменец-Подольского и Украинки в Киевской области.

Избиратели в воскресенье должны выбрать одного из двух кандидатов в мэры, которые по итогам волеизъявления 25 октября вышли во второй тур. Избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00.

В Луцке граждане сделают выбор между советником городского головы Игорем Полищуком (партия «За будущее», в первом туре он набрал 32,47%) и самовыдвиженцем Богданом Шибой (13,14%).

За кресло мэра Одессы будут бороться нынешний градоначальник Геннадий Труханов (партия «Доверяй делам», 37,54%) и нардеп Николай Скорик (ОПЗЖ, 19,06%).

В Сумах во втором туре встретятся действующий мэр Александр Лысенко (ВО «Батькивщина», 44,2%) и председатель Сумского райсовета Вадим Акперов («Европейская солидарность», 14,71%).

В Херсоне в повторном голосовании примет участие Игорь Колихаев (30,75%) и экс-мэр Владимир Сальдо (17,09%).

На пост мэра Каменец-Подольского претендуют Владимир Мельниченко (40,47%) и «свободовец» Михаил Поситко (35,46%).

Жители Краматорска должны сделать выбор между самовыдвиженцем Александром Гончаренко (48,61%) и действующим мэром Андреем Панковым (37,75%).

Повторное голосование на выборах мэра состоится и в городе Украинка в Киевской области, поскольку 25 октября оба кандидата — Оксана Кирилюк («Слуга народа») и Александр Туренко («Европейская солидарность») — заручились поддержкой одинакового числа голосов избирателей.

Напомним, второй тур выборов 15 ноября состоится на 932-х избирательных участках, где смогут проголосовать ориентировочно свыше 1 млн 582 тыс. граждан.

Также в воскресенье в территориальных общинах с числом избирателей до 10 тыс. в 16 областях состоится повторное голосование на выборах депутатов местных советов. Результаты волеизъявления украинцев должны быть установлены до 20 ноября включительно.

В нескольких городах повторное голосование ЦИК назначил на 22 и 29 ноября.