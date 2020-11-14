Как выбрать вакцину от гриппа. Фото: CDC

https://racurs.ua/n146429-kak-vybrat-vakcinu-ot-grippa-sovety-immunologa.html

Ракурс

В этом сезоне в Украину поставляются четыре вакцины от гриппа. Какую же выбрать?

Согласно прогнозам, в текущем сезоне будут циркулировать четыре штамма вируса гриппа: A/Guangdong-Maonan (H1N1), A/Hong Kong (H3N2), а также В/Washington (линия B Victoria), B/Phuket (линия B/Yamagata). Все штаммы новые, кроме В/Пхукет (Yamagata). Но все новые похожи на старые, серьезных отличий нет. Об этом в интервью «Ракурсу» рассказал иммунолог Андрей Волянский.

По его словам, в Украину поставляются четыре вакцины от гриппа:

Инфлувак (производитель Abbott Biologicals, Нидерланды) — трехвалентная субъединичная вакцина;

Ваксигрипп-тетра (Санофи Пастер С.A., Франция) — четырехвалентная сплит-вакцина;

GC Flu (Грин Кросс Корпорейшн, Корея) — трехвалентная сплит-вакцина;

GC Flu квадривалент (Грин Кросс Корпорейшн, Корея) — четырехвалентная сплит-вакцина.

Все вакцины производятся по яичной технологии и содержат одни и те же штаммы. В чем разница между трехвалентными и квадривалентными вакцинами от гриппа? Один или два штамма группы В. В трехвалентных — только линия Виктория, в четырехвалентных — две линии (Виктория и Ямагата).

При выборе вакцины от гриппа стоит учитывать ряд нюансов. Так, детям, особенно вакцинирующимся впервые, иммунолог советует четырехвалентные вакцины — для создания более широкого иммунитета. Это Ваксигрипп-тетра и GC Flu квадривалент. Тем, кто экономит, самая дешевая — трехвалентная GC Flu. Принципиально ничем не хуже остальных, но содержит три штамма.

Тем, кто боится реакций, врач советует Инфлувак. Это субъединичная вакцина. В чем разница между сплит- и субъединичными вакцинами? Субъединичные содержат только поверхностные вирусные белки. Такие вакцины менее реактогенные. Сплит-вакцины (или расщепленные) представляют собой нарезку всех вирусных белков — как поверхностных (штаммоспецифичных), так и внутренних консервативных. Такие вакцины от гриппа дают более широкую защиту, даже при несовпадении вакцинного штамма с циркулирующим сплит-вакцины будут давать некоторую защиту.

«Вакцина от гриппа — одна из самых легких. В подавляющем большинстве случаев могут быть обычные реакции — слабость, повышение температуры, реакция в месте введения вакцины. Такие реакции возможны, но они преходящие», — уверяет Волянский.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.