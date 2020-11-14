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Ракурс
Степанов. Фото: Green Post

Глава Минздрава заболел коронавирусом

14 ноя 2020, 21:41
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Максим Степанов, глава Министерства здравоохранения, получил положительный тест на коронавирус. Сейчас он находится на самоизоляции дома.

Он продолжит работать дистанционно, и будет проводить ежедневные брифинги. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Степанов заявил, что подцепил болезнь несмотря на то, что соблюдал все правила безопасности.

Несмотря на осторожность и соблюдение всех правил безопасности, я получил сегодня положительный тест на COVID-19. Буду находиться на самоизоляции дома, работать в обычном режиме, но дистанционно, — заявил глава Минздрава.


Он призвал украинцев соблюдать карантинных правил, избегать мест с массовым скоплением людей и носить маски.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус подкосил президента Владимира Зеленского, главу Офиса президента Андрея Ермака, спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и вице-спикера Руслана Стефанчука.

Источник: Ракурс


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