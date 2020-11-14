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Ракурс
Степанов. Фото: Green Post

Очільник МОЗ захворів на коронавірус

14 лис 2020, 21:41
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Максим Степанов, голова Міністерства охорони здоров’я, отримав позитивний тест на коронавірус. Наразі він перебуває на самоізоляції вдома.

Він продовжить працювати дистанційно, та буде проводити щоденні брифінги. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Степанов заявив, що підчепив хворобу попри те, що дотримувався всіх правил безпеки.

Попри обережність і дотримання всіх правил безпеки, я отримав сьогодні позитивний тест на COVID-19. Буду знаходитись на самоізоляції вдома, працювати у звичайному режимі, але дистанційно, — заявив голова МОЗ.


Він закликав українців дотримуватися карантинних правил, уникати місць з масовим скупченням людей носити маски.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус скосив президента Володимира Зеленського, голову Офісу президента Андрія Єрмака, спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова та віце-спікера Руслана Стефанчука.

Джерело: Ракурс


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