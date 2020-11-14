NASA перенесло запуск Crew Dragon — нова дата

Crew Dragon. Фото: Space News

https://racurs.ua/ua/n146501-nasa-pereneslo-zapusk-crew-dragon-nova-data.html

Ракурс

Запуск Сrew Dragon, американського пілотованого космічного корабля компанії SpaceX, до Міжнародної космічної станції (МКС) перенесено з 14 на 15 листопада. Причиною перенесення стали несприятливі погодні умови.

Про це повідомив директор Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) Джеймс Брайденстайн.

Update: Due to onshore winds and recovery operations, @NASA and @SpaceX are targeting launch of the Crew-1 mission with astronauts to the @Space_Station at 7:27 p.m. EST Sunday, Nov. 15. The first stage booster is planned to be reused to fly astronauts on Crew-2. #LaunchAmerica — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) November 13, 2020

У повідомлені йдеться, що NASA і SpaceX планують здійснити запуск місії Crew-1 з астронавтами до МКС-15 листопада о 19.27 за часом Східного узбережжя США (2:27 ночі 16 листопада за Києвом).

До складу екіпажу входять американці Майкл Хопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Уокер і космонавт Японського агентства аерокосмічних досліджень Соїча Ногучи. Запуск ракети-носія Falcon 9 відбудеться з космодрому на мисі Канаверал у Флориді. Їхня місія на МКС триватиме шість місяців. Наголошується, що це буде другий пілотований політ на Crew Dragon — перший відбувся 30 травня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що екіпаж американського космічного корабля Crew Dragon, створеного компанією Ілона Маска SpaceX, привіз з Міжнародної космічної станції (МКС) прапор США, залишений там ще у 2011 році. Цей прапор мав забрати наступний космічний корабель, який запустять з території США.