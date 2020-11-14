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Ракурс
Crew Dragon. Фото: Space News

NASA перенесло запуск Crew Dragon — нова дата

14 лис 2020, 21:23
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Запуск Сrew Dragon, американського пілотованого космічного корабля компанії SpaceX, до Міжнародної космічної станції (МКС) перенесено з 14 на 15 листопада. Причиною перенесення стали несприятливі погодні умови.

Про це повідомив директор Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) Джеймс Брайденстайн.

У повідомлені йдеться, що NASA і SpaceX планують здійснити запуск місії Crew-1 з астронавтами до МКС-15 листопада о 19.27 за часом Східного узбережжя США (2:27 ночі 16 листопада за Києвом).


До складу екіпажу входять американці Майкл Хопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Уокер і космонавт Японського агентства аерокосмічних досліджень Соїча Ногучи. Запуск ракети-носія Falcon 9 відбудеться з космодрому на мисі Канаверал у Флориді. Їхня місія на МКС триватиме шість місяців. Наголошується, що це буде другий пілотований політ на Crew Dragon — перший відбувся 30 травня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що екіпаж американського космічного корабля Crew Dragon, створеного компанією Ілона Маска SpaceX, привіз з Міжнародної космічної станції (МКС) прапор США, залишений там ще у 2011 році. Цей прапор мав забрати наступний космічний корабель, який запустять з території США.

Джерело: Ракурс


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