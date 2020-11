NASA перенесло запуск Crew Dragon — нова дата

Запуск Сrew Dragon, американського пілотованого космічного корабля компанії SpaceX, до Міжнародної космічної станції (МКС) перенесено з 14 на 15 листопада. Причиною перенесення стали несприятливі погодні умови.

Про це повідомив директор Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) Джеймс Брайденстайн.

Update: Due to onshore winds and recovery operations, @NASA and @SpaceX are targeting launch of the Crew-1 mission with astronauts to the @Space_Station at 7:27 p.m. EST Sunday, Nov. 15. The first stage booster is planned to be reused to fly astronauts on Crew-2. #LaunchAmerica