NASA перенесло запуск Crew Dragon — новая дата

Crew Dragon. Фото: Space News

https://racurs.ua/n146501-nasa-pereneslo-zapusk-crew-dragon-novaya-data.html

Ракурс

Запуск Сrew Dragon, американского пилотируемого космического корабля компании SpaceX, на Международную космическую станцию (МКС) перенесен с 14 на 15 ноября. Причиной переноса стали неблагоприятные погодные условия.

Об этом сообщил директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джеймс Брайденстайн.

Update: Due to onshore winds and recovery operations, @NASA and @SpaceX are targeting launch of the Crew-1 mission with astronauts to the @Space_Station at 7:27 p.m. EST Sunday, Nov. 15. The first stage booster is planned to be reused to fly astronauts on Crew-2. #LaunchAmerica — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) November 13, 2020

В сообщении говорится, что NASA и SpaceX планируют осуществить запуск миссии Crew-1 с астронавтами к МКС 15 ноября в 19.27 по времени Восточного побережья США (в 2.27, ночью 16 ноября по Киеву).

В состав экипажа входят американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и космонавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соичи Ногучи. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 состоится с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Их миссия на МКС продлится шесть месяцев. Отмечается, что это будет второй пилотируемый полет на Crew Dragon — первый состоялся 30 мая.

Напомним, ранее мы сообщали, что экипаж американского космического корабля Crew Dragon, созданного компанией Илона Маска SpaceX, привез с Международной космической станции флаг США, оставленный там еще в 2011 году. Этот флаг должен был забрать следующий космический корабль, который запустят с территории США.