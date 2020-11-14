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Ракурс
Crew Dragon. Фото: Space News

NASA перенесло запуск Crew Dragon — новая дата

14 ноя 2020, 21:23
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Запуск Сrew Dragon, американского пилотируемого космического корабля компании SpaceX, на Международную космическую станцию (МКС) перенесен с 14 на 15 ноября. Причиной переноса стали неблагоприятные погодные условия.

Об этом сообщил директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джеймс Брайденстайн.

В сообщении говорится, что NASA и SpaceX планируют осуществить запуск миссии Crew-1 с астронавтами к МКС 15 ноября в 19.27 по времени Восточного побережья США (в 2.27, ночью 16 ноября по Киеву).


В состав экипажа входят американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и космонавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соичи Ногучи. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 состоится с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Их миссия на МКС продлится шесть месяцев. Отмечается, что это будет второй пилотируемый полет на Crew Dragon — первый состоялся 30 мая.

Напомним, ранее мы сообщали, что экипаж американского космического корабля Crew Dragon, созданного компанией Илона Маска SpaceX, привез с Международной космической станции флаг США, оставленный там еще в 2011 году. Этот флаг должен был забрать следующий космический корабль, который запустят с территории США.

Источник: Ракурс


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