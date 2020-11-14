Як вибрати вакцину від грипу. Фото: CDC

https://racurs.ua/ua/n146429-yak-vybraty-vakcynu-vid-grypu-porady-imunologa.html

Ракурс

Цього сезону в Україну поставляються чотири вакцини від грипу. Яку ж вибрати?

Згідно з прогнозами, поточного сезону циркулюватимуть чотири штами вірусу грипу: A/Guangdong-Maonan (H1N1), A/Hong Kong (H3N2), а також В/Washington (лінія B Victoria), B/Phuket (лінія B/Yamagata). Всі штами нові, крім В/Пхукет (Yamagata). Але всі нові схожі на старі, серйозних відмінностей немає. Про це в інтерв’ю «Ракурсу» розповів імунолог Андрій Волянський.

За його словами, в Україну постачаються чотири вакцини від грипу:

Інфлувак (виробник Abbott Biologicals, Нідерланди) — тривалентна субодинична вакцина;

Ваксигрип-тетра (Санофі Пастер С.A., Франція) — чотиривалентна спліт-вакцина;

GC Flu (Грін Крос Корпорейшн, Корея) — тривалентна спліт-вакцина;

GC Flu квадривалент (Грін Крос Корпорейшн, Корея) — чотиривалентна спліт-вакцина.

Всі вакцини виробляються за яєчною технологією і містять одні й ті самі штами. У чому різниця між тривалентними і квадривалентними вакцинами від грипу? Один або два штами групи В. У тривалентних — тільки лінія Вікторія, в чотиривалентних — дві лінії (Вікторія і Ямагата).

При виборі вакцини від грипу варто враховувати низку нюансів. Так, дітям, особливо яких вакцинують вперше, лікар радить чотиривалентні вакцини — для створення більш широкого імунітету. Це Ваксигрип-тетра і GC Flu квадривалент. Тим, хто економить, найдешевша — тривалентна GC Flu. Принципово нічим не гірша за інші, але містить три штами.

Тим, хто боїться реакцій, імунолог радить Інфлувак. Це субодинична вакцина. У чому різниця між спліт- і субодиничними вакцинами? Субодиничні містять тільки поверхневі вірусні білки. Такі вакцини менш реактогенні. Спліт-вакцини (або розщеплені) являють собою нарізку всіх вірусних білків — як поверхневих (штамоспецифічних), так і внутрішніх консервативних. Такі вакцини від грипу дають ширший захист, навіть при розбіжності вакцинного штаму з циркулюючим спліт-вакцини даватимуть певний захист.

«Вакцина від грипу — одна з найлегших. У переважній більшості випадків можуть бути звичайні реакції — слабкість, підвищення температури, реакція в місці введення вакцини. Такі реакції можливі, але вони минущі», — переконує Волянський.

З повним текстом інтерв’ю можна ознайомитися за покликанням.