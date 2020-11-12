Грип 2020. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/2763-gryp-ide-yak-zahystytysya-pid-chas-pandemiyi-porady-imunologa-andriya-volyanskogo.html

Ракурс

На нас чекає непростий сезон: грип на порозі, а коронавірус щодня ставить далекі від оптимізму рекорди. Грип 2020 — ще один виклик для медичної системи, яка перебуває під тягарем пандемії практично на межі. Але якщо від COVID-19 немає специфічного лікування і світ завмер в очікуванні вакцини, то від вірусу грипу ми в силах захиститися.

Про те, який сезон грипу 2020/2021 на нас чекає, на що звертати увагу при виборі протигрипозної вакцини та як захистити себе в непростій епідемічній ситуації, «Ракурсу» розповів Андрій Волянський, імунолог, доктор медичних наук, завідувач лабораторії імунореабілітології Інституту мікробіології та імунології ім. Мечникова НАМН України, головний лікар мережі медцентрів Your Baby — Your Family.

Сезон грипу 2020/2021 — що на нас чекає

— Андрію Юрійовичу, який сезон грипу на нас чекає? У Південній півкулі грип пройшов практично непомітно, включно з гарячими точками по COVID-19 (наприклад, у Бразилії). Свою лепту внесли протиепідемічні заходи — соціальне дистанціювання, маски та обмеження авіаперельотів... З іншого боку, однією з причин міг стати колапс системи охорони здоров'я: хворі просто не зверталися по медичну допомогу і не потрапили в офіційну статистику. Чи можна, виходячи з цих даних, сподіватися, що і в Україні сезон грипу 2020/2021 буде легким?

— Сподіватися на легкий сезон грипу можна. Але грип зазвичай більш помітний у Північній півкулі, ніж у Південній, з огляду на низку причин — більша щільність населення, більше переміщень. Грип має певну циклічність — раз на декілька років трапляється сезон з більш високою захворюваністю. За останні роки в Україні було дві такі епідемії грипу: у 2009‒2011 та 2015‒2016 роках. Все ж передбачаю м'який грип у зв'язку з карантинними заходами.

Чотири види вакцин від грипу 2020

— Навколо протигрипозних вакцин цього року справжній ажіотаж. Перша партія в аптеках розійшлася блискавично. Препаратів мало.

— Аптеки «обпеклися» на вакцинах у минулі роки — вони не були повністю затребувані, тому аптечні мережі закуповують небагато. Приватні клініки беруть безпосередньо у дистриб'юторів. Вакцини будуть — всього в Україну в цьому сезоні планують поставити 665 тис. вакцин. Якщо припустити, що всі наявні вакцини проти грипу будуть використані, в перерахунку це всього лише близько 3% населення України. Це щонайменше раз у десять менше, ніж в цивілізованих країнах.

— У зв'язку з постійними мутаціями вірусу ВООЗ щорічно оновлює рекомендації щодо складу вакцини від грипу. Які штами грипу очікуються, вони всі нові порівняно з минулим сезоном?

— Цього року, згідно з прогнозами, циркулюватимуть чотири штами вірусу грипу: A/Guangdong-Maonan (H1N1), A/Hong Kong (H3N2), а також В/Washington (лінія B Victoria), B/Phuket (лінія B/Yamagata). Всі штами нові, крім В/Пхукет (Yamagata). Але всі нові схожі на старі, серйозних відмінностей немає. Скажімо, H1N1/Guandong-Maonan — досі пандемічний через 11 років після початку пандемії.

У цьому сезоні в Україну постачаються чотири вакцини:

Інфлувак (виробник Abbott Biologicals, Нідерланди) — тривалентна субодинична вакцина;

Ваксигрип-тетра (Санофі Пастер С.A., Франція) — чотиривалентна спліт-вакцина;

GC Flu (Грін Крос Корпорейшн, Корея) — тривалентна спліт-вакцина;

GC Flu квадривалент (Грін Крос Корпорейшн, Корея) — чотиривалентна спліт-вакцина.

Всі вакцини виробляються за яєчною технологією і містять одні й ті самі штами. У чому різниця між тривалентними і квадривалентними вакцинами? Один або два штами групи В. У тривалентних — тільки лінія Вікторія, в чотиривалентних — дві лінії (Вікторія і Ямагата).

Як вибрати вакцину від грипу

— Вибір досить широкий. Чим керуватися при виборі вакцини?

— Дітям, особливо яких вакцинують вперше, раджу чотиривалентні вакцини — для створення більш широкого імунітету. Це Ваксигрип-тетра і GC Flu квадривалент. Тим, хто економить, найдешевша — тривалентна GC Flu. Принципово нічим не гірша за інші, але містить три штами.

— Цього року про вакцинацію проти грипу багато хто замислився вперше. Часто можна почути «хочу вакцинуватися, але боюся...». Що порадите в цьому випадку, кому варто зробити щеплення в першу чергу?

— Тим, хто боїться реакцій, раджу Інфлувак. Це субодинична вакцина. У чому різниця між спліт- і субодиничними вакцинами? Субодиничні містять тільки поверхневі вірусні білки. Такі вакцини менш реактогенні. Спліт-вакцини (або розщеплені) являють собою нарізку всіх вірусних білків — як поверхневих (штамоспецифічних), так і внутрішніх консервативних. Такі вакцини дають ширший захист, навіть при розбіжності вакцинного штаму з циркулюючим спліт-вакцини даватимуть певний захист.

Вакцина від грипу — одна з найлегших. У переважній більшості випадків можуть бути звичайні реакції — слабкість, підвищення температури, реакція в місці введення вакцини. Такі реакції можливі, але вони минущі.

Щеплення від грипу — коли і кого вакцинувати

Насамперед важливо вакцинувати дітей і літніх — вони більш сприйнятливі до грипу. Це пов'язано з тим, що у дітей ще немає власного захисту. У літніх є багаторічний різноманітний багаж протигрипозного імунітету, але відбувається інволюція, вікове ослаблення імунної системи. Тому не так важливо ввести чотиривалентну вакцину, як робити це щороку. У США, наприклад, для літніх застосовуються спеціальні вакцини із збільшеною кількістю антигену у зв'язку зі слабшою відповіддю імунної системи. В Україні такі препарати не зареєстровані, тому літнім людям раджу вакцинуватися щороку.

Дуже важливим є щеплення від грипу для груп ризику — вагітні або ті, хто планує вагітність, страждає на хронічні захворювання, медики, педагоги, працівники силових структур, військові, школярі та студенти.

— Зараз ще не пізно робити щеплення?

— Оптимально — жовтень-листопад, на вироблення імунітету йде близько двох тижнів. Але робити щеплення можна весь сезон, до закінчення терміну придатності вакцин (червень 2021). Часто запитують: а навіщо робити щеплення від грипу в березні? Хтось міг не встигнути купити вакцину або, наприклад, в листопаді дитині ще не виповнилося шість місяців... Вакцинуючись, ми набуваємо, не хворіючи, все ширший і ширший протигрипозний імунітет.

— Кому вакцинація протипоказана?

— Абсолютне протипоказання — виражена алергічна реакція на яєчний білок, а також діти до шести місяців. До тимчасових протипоказань належить гостре захворювання (або загострення хронічного) у дитини або дорослого.

Вакцинація дітей

— З якого віку можна вакцинувати дітей? Наскільки знаю, дітям до дев'яти років, які раніше не прищеплювалися від грипу і не хворіли на нього, радять вводити дві дози вакцини з ревакцинацією за чотири тижні. Це так? Чи обов'язково щепити дітей щорічно?

— Вакцинація від грипу дозволена з шестимісячного віку. Раджу почати прищеплювати від грипу тоді, коли діти виходять у соціум (йдуть до садка, спілкуються зі сторонніми). У ранньому віці можна використовувати стратегію «кокон»: вакцинуємо всіх, хто оточує дитину, — батьків, дідусів і бабусь.

На мій погляд, дітям потрібно робити кілька щеплень протягом декількох років. Наприклад, 3‒5 щеплень у віці 1‒10 років. Таким чином дитина сформує міцний різноштамовий захист, і потім хворіти на грип вже майже безпечно. Щодо дворазового введення вакцини від грипу не щепленим раніше дітям до дев'яти років — так прописано в інструкції. Виходячи з мого багаторічного досвіду вакцинації, можу сказати, що одноразової дози цілком достатньо.

Грип та коронавірус

— В Україні чимало людей, які перехворіли на COVID-19. Вони побоюються підхопити грип. Ті, в кого був середній або важкий перебіг коронавірусної інфекції, часто запитують: коли можна робити щеплення, щоб собі не нашкодити?

— Рекомендую два тижні здоров'я. Потім можна вакцинуватися від грипу.

— Я читала про цікаве дослідження. У Бразилії — країні-лідері з поширення вірусу з короною, були проаналізовані дані близько 93 тис. хворих на коронавірусну інфекцію, вакцинованих від грипу. Виявилося, що вони потребували інтенсивної терапії на 8% рідше, ніж нещеплені від грипу, на 18% менше потрібна інвазивна респіраторна підтримка, а смертність у цій групі була на 17% нижча. Звідси запитання: чи може вакцинація від грипу опосередкованим чином впливати на перебіг коронавірусної інфекції?

— Думаю, що може. Є дослідження, яке показало, що внаслідок вакцинації від грипу загалом знижується ймовірність простудних захворювань. Можу припустити можливі механізми: перехресна ефективність завдяки загальним антигенним детермінантам, а також ефект плацебо — з'являється відчуття захищеності.

Вакцинація від пневмокока — робити чи ні?

— В умовах пандемії коронавірусу ми шукаємо способи, як максимально убезпечити себе і своїх рідних. Крім щеплення від грипу сьогодні часто рекомендують вакцинацію від пневмокока. В Україні пневмококову вакцину тільки планують ввести в календар щеплень, тому робити щеплення доводиться за свій кошт, а ціна б'є по кишені. Чи варто вакцинувати всіх?

— Ні, не варто. Прищепити проти пневмокока бажано дітей (якщо вони раніше не були щеплені) і людей, старших за 55 років. Молодим людям варто вакцинуватися, якщо вони входять до груп ризику. Наприклад, з хронічними захворюваннями дихальної системи: бронхіальна астма, рецидивуючі бронхіти. В такому разі є підвищений ризик інфекційного захворювання бронхо-легеневої системи, і коронавірусна інфекція може протікати складніше. Зазначу, що це щеплення не захистить від коронавірусу, але допоможе уникнути ускладнень від бактеріальної пневмонії.

Зазвичай я не рекомендую одночасну вакцинацію кількома препаратами. Але щеплення від грипу — виняток, його можна поєднувати з іншими, в тому числі і з вакциною від пневмококової інфекції.

Зміцнюємо імунітет

— Як в цей непростий час захистити себе крім щеплень, як зміцнити імунітет?

— Найголовніше — не панікувати у відповідь на паніку, що роздувається виконавчою владою і ЗМІ. Підтримувати в собі і оточенні оптимістичний настрій.

Щоб бути здоровим, потрібні фізичні навантаження, свіже повітря, загартовування, вакцинація. Гуляйте — в парку, на дитячому майданчику, де виходить. Провітрюйте приміщення. Якщо є хронічне захворювання, потрібно проводити лікування, переводити його в ремісію. Навантажуйте легені та серце — пробіжка, ходьба, зарядка, аеробіка, скакалка, бігова доріжка, велотренажер. Займайтеся загартовуванням — насамперед контрастний душ. Спілкуйтеся з близькими в масках — це нормально.