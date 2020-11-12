Грипп 2020. Фото: Pixabay

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Ракурс

Нас ждет непростой сезон: грипп на пороге, а коронавирус ежедневно ставит далекие от оптимизма рекорды. Грипп 2020 — еще один вызов для медицинской системы, находящейся под тяжестью пандемии практически на грани. Но если от COVID-19 нет специфического лечения и мир замер в ожидании вакцины, то от вируса гриппа мы в силах защититься.

О том, какой сезон гриппа 2020/2021 нас ждет, на что обращать внимание при выборе противогриппозной вакцины и как защитить себя в непростой эпидемической ситуации, «Ракурсу» рассказал Андрей Волянский, иммунолог, доктор медицинских наук, завлабораторией иммунореабилитологии Института микробиологии и иммунологии им. Мечникова НАМН Украины, главный врач сети медцентров Your Baby — Your Family.

Сезон гриппа 2020/2021 — что нас ждет

— Андрей Юрьевич, какой сезон гриппа нас ждет? В Южном полушарии грипп прошел практически незаметно, включая горячие точки по COVID-19 (например, в Бразилии). Свою лепту внесли противоэпидемические меры — социальное дистанцирование, маски и ограничение авиаперелетов... С другой стороны, одной из причин мог стать коллапс системы здравоохранения: больные попросту не обращались за медпомощью и не попали в официальную статистику. Можно ли, исходя из этих данных, надеяться, что и в Украине сезон гриппа 2020/2021 будет легким?

— Надеяться на легкий сезон гриппа можно. Но грипп обычно более заметен в Северном полушарии, чем в Южном, в силу ряда причин — большая плотность населения, больше перемещений. У гриппа есть определенная цикличность — раз в несколько лет случается сезон с более высокой заболеваемостью. За последние годы в Украине было две такие эпидемии гриппа: в 2009‒2011 и в 2015‒2016 годах. Все же предполагаю мягкий грипп в связи с карантинными мероприятиями.

Четыре вида вакцин от гриппа 2020

— Вокруг противогриппозных вакцин в этом году настоящий ажиотаж. Первая партия в аптеках разошлась молниеносно. Препаратов мало.

— Аптеки «обожглись» на вакцинах в прошлые годы — они не были полностью востребованы, поэтому аптечные сети закупают немного. Частные клиники берут напрямую у дистрибьюторов. Вакцины будут — всего в Украину в этом сезоне планируют поставить 665 тыс. вакцин. Если предположить, что все имеющиеся вакцины против гриппа будут использованы, в перерасчете это всего лишь около 3% населения Украины. Это по меньшей мере раз в десять меньше, чем в цивилизованных странах.

— В связи с постоянными мутациями вируса ВОЗ ежегодно обновляет рекомендации по составу вакцины от гриппа. Какие штаммы гриппа ожидаются, они все новые по сравнению с прошлым сезоном?

— В этом году, согласно прогнозам, будут циркулировать четыре штамма вируса гриппа: A/Guangdong-Maonan (H1N1), A/Hong Kong (H3N2), а также В/Washington (линия B Victoria), B/Phuket (линия B/Yamagata). Все штаммы новые, кроме В/Пхукет (Yamagata). Но все новые похожи на старые, серьезных отличий нет. Скажем, H1N1/Guandong-Maonan — по-прежнему пандемический спустя 11 лет после начала пандемии.

В этом сезоне в Украину поставляются четыре вакцины:

Инфлувак (производитель Abbott Biologicals, Нидерланды) — трехвалентная субъединичная вакцина;

Ваксигрипп-тетра (Санофи Пастер С.A., Франция) — четырехвалентная сплит-вакцина;

GC Flu (Грин Кросс Корпорейшн, Корея) — трехвалентная сплит-вакцина;

GC Flu квадривалент (Грин Кросс Корпорейшн, Корея) — четырехвалентная сплит-вакцина.

Все вакцины производятся по яичной технологии и содержат одни и те же штаммы. В чем разница между трехвалентными и квадривалентными вакцинами? Один или два штамма группы В. В трехвалентных — только линия Виктория, в четырехвалентных — две линии (Виктория и Ямагата).

Как выбрать вакцину от гриппа

— Выбор довольно широкий. Чем руководствоваться при выборе вакцины?

— Детям, особенно вакцинирующимся впервые, советую четырехвалентные вакцины — для создания более широкого иммунитета. Это Ваксигрипп-тетра и GC Flu квадривалент. Тем, кто экономит, самая дешевая — трехвалентная GC Flu. Принципиально ничем не хуже остальных, но содержит три штамма.

— В этом году о вакцинации против гриппа многие задумались впервые. Часто можно услышать «хочу вакцинироваться, но боюсь...». Что посоветуете в этом случае, кому следует привиться в первую очередь?

— Тем, кто боится реакций, советую Инфлувак. Это субъединичная вакцина. В чем разница между сплит- и субъединичными вакцинами? Субъединичные содержат только поверхностные вирусные белки. Такие вакцины менее реактогенные. Сплит-вакцины (или расщепленные) представляют собой нарезку всех вирусных белков — как поверхностных (штаммоспецифичных), так и внутренних консервативных. Такие вакцины дают более широкую защиту, даже при несовпадении вакцинного штамма с циркулирующим сплит-вакцины будут давать некоторую защиту.

Вакцина от гриппа — одна из самых легких. В подавляющем большинстве случаев могут быть обычные реакции — слабость, повышение температуры, реакция в месте введения вакцины. Такие реакции возможны, но они преходящие.

Прививка от гриппа — когда и кого вакцинировать

В первую очередь важно вакцинировать детей и пожилых — они более восприимчивы к гриппу. Это связано с тем, что у детей еще нет собственной защиты. У пожилых есть многолетний разнообразный багаж противогриппозного иммунитета, но происходит инволюция, возрастное ослабление иммунного ответа. Поэтому не так важно ввести четырехвалентную вакцину, как делать это каждый год. В США, например, для пожилых применяются специальные вакцины с увеличенным количеством антигена в связи с более слабым ответом иммунной системы. В Украине такие препараты не зарегистрированы, поэтому людям в возрасте рекомендую вакцинироваться ежегодно.

Очень важна прививка от гриппа для групп риска — беременные или планирующие беременность, страдающие хроническими заболеваниями, медики, педагоги, работники силовых структур, военные, школьники и студенты.

— Сейчас еще не поздно прививаться?

— Оптимально — октябрь-ноябрь, на выработку иммунитета уходит около двух недель. Но прививаться можно весь сезон, до истечения срока годности вакцин (июнь 2021). Часто спрашивают: а зачем прививаться от гриппа в марте? Кто-то мог не успеть купить вакцину или, например, в ноябре ребенку еще не исполнилось шесть месяцев... Вакцинируясь, мы приобретаем, не болея, все более и более широкий противогриппозный иммунитет.

— Кому вакцинация противопоказана?

— Абсолютное противопоказание — выраженная аллергическая реакция на яичный белок, а также дети до шести месяцев. К временным противопоказаниям относится острое заболевание (или обострение хронического) у ребенка или взрослого.

Вакцинация детей

— С какого возраста можно вакцинировать детей? Насколько знаю, детям до девяти лет, которые ранее не прививались от гриппа и не болели им, советуют вводить две дозы вакцины с ревакцинацией через четыре недели. Это так? Обязательно ли прививать детей ежегодно?

— Вакцинация от гриппа разрешена с шестимесячного возраста. Рекомендую начать прививать от гриппа тогда, когда дети выходят в социум (идут в сад, общаются с посторонними). В раннем возрасте можно использовать стратегию «кокон»: вакцинируем всех, кто окружает ребенка, — родителей, дедушек и бабушек.

На мой взгляд, детям нужно делать несколько прививок в течение нескольких лет. Например, 3‒5 прививок в возрасте 1‒10 лет. Таким образом ребенок сформирует прочную разноштаммовую защиту, и потом болеть гриппом уже почти безопасно. Что касается двукратного введения вакцины от гриппа не привитым ранее детям до девяти лет — так прописано в инструкции. Исходя из моего многолетнего опыта вакцинации, могу сказать, что однократной дозы вполне достаточно.

Грипп и коронавирус

— В Украине немало людей, переболевших COVID-19. Они опасаются подхватить грипп. Те, у кого было среднее или тяжелое течение коронавирусной инфекции, часто задаются вопросом: когда можно прививаться, чтобы себе не навредить?

— Рекомендую две недели здоровья. Потом можно вакцинироваться от гриппа.

— Мне попалось интересное исследование. В Бразилии — стране-лидере по распространению вируса с короной, были проанализированы данные около 93 тыс. больных коронавирусной инфекцией, вакцинированных от гриппа. Оказалось, что они нуждались в интенсивной терапии на 8% реже, чем не привитые от гриппа, на 18% меньше потребовалась инвазивная респираторная поддержка, а смертность в этой группе была на 17% ниже. Отсюда вопрос: может ли вакцинация от гриппа опосредованным образом влиять на протекание коронавирусной инфекции?

— Думаю, что может. Есть исследование, показавшее, что в результате вакцинации от гриппа в целом снижается вероятность простудных заболеваний. Могу предположить возможные механизмы: перекрестная эффективность за счет общих антигенных детерминант, а также эффект плацебо — появляется ощущение защищенности.

Вакцинация от пневмококка — делать или нет?

— В условиях пандемии коронавируса мы ищем способы, как максимально обезопасить себя и своих родных. Кроме прививки от гриппа сегодня часто рекомендуют вакцинацию от пневмококка. В Украине пневмококковую вакцину только планируют ввести в календарь прививок, поэтому прививаться приходится за свой счет, а цена бьет по карману. Стоит ли вакцинировать всех?

— Нет, не стоит. Привить против пневмококка желательно детей (если они раньше не были привиты) и людей старше 55 лет. Молодым людям стоит вакцинироваться, если они входят в группы риска. Например, с хроническими заболеваниями дыхательной системы: бронхиальной астмой, рецидивирующими бронхитами. В этом случае есть повышенный риск инфекционного заболевания бронхо-легочной системы, и коронавирусная инфекция может протекать сложнее. Отмечу, что эта прививка не защитит от коронавируса, но поможет избежать осложнений от бактериальной пневмонии.

Обычно я не рекомендую одновременную вакцинацию несколькими препаратами. Но прививка от гриппа — исключение, ее можно совмещать с другими, в том числе и с вакциной от пневмококковой инфекции.

Укрепляем иммунитет

— Как в это непростое время защитить себя помимо прививок, как укрепить иммунитет?

— Самое главное — не паниковать в ответ на панику, раздуваемую исполнительной властью и СМИ. Поддерживать в себе и окружающих оптимистический настрой.

Чтобы быть здоровым, нужны физические нагрузки, свежий воздух, закаливание, вакцинация. Гуляйте — в парке, на детской площадке, где получается. Проветривайте помещение. Если есть хроническое заболевание, нужно проводить лечение, переводить его в ремиссию. Нагружайте легкие и сердце — пробежка, ходьба, зарядка, аэробика, скакалка, беговая дорожка, велотренажер. Занимайтесь закаливанием — в первую очередь контрастный душ. Общайтесь с близкими в масках — это нормально.