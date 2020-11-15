Другий тур виборів мерів семи міст стартував у “карантинну” неділю

https://racurs.ua/ua/n146506-drugyy-tur-vyboriv-meriv-semy-mist-startuvav-u-karantynnu-nedilu.html

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Другий тур на виборах міського голови стартує 15 листопада у семи містах України — нових мерів сьогодні обиратимуть мешканці Сум, Одеси, Херсона, Луцька, Краматорська, Кам’янця-Подільського та Українки, що на Київщині.

Виборці у неділю обиратимуть одного з двох кандидатів, котрі за підсумками волевиявлення 25 жовтня вийшли до другого туру. Виборчі дільниці працюватимуть з 8.00 до 20.00.

У Луцьку громадяни зроблять вибір між радником міського голови Ігорем Поліщуком (партія «За майбутнє", у першому турі він набрав 32,47%) і самовисуванцем Богданом Шибою (13,14%).

За крісло мера Одеси позмагаються нинішній міський голова Геннадій Труханов (партія «Довіряй справам», 37,54%) і нардеп Микола Скорик (ОПЗЖ, 19,06%).

У Сумах в другому турі зустрінуться чинний мер Олександр Лисенко (ВО «Батьківщина», 44,2%) та голова Сумської райради Вадим Акперов («Європейська солідарність», 14,71%).

У Херсоні в повторному голосуванні братиме участь Ігор Колихаєв (30,75%) і екс-мер Володимир Сальдо (17,09%).

На пост мера Кам’янець-Подільського претендують Володимир Мельниченко (40,47%) і «свободівець» Михайло Посітко (35,46%).

Мешканці Краматорська повинні зробити вибір між самовисуванцем Олександром Гончаренком (48,61%) і чинним мером Андрієм Панковим (37,75%).

Повторне голосування на виборах мера відбудеться і в місті Українка в Київській області, оскільки 25 жовтня обидва кандидати — Оксана Кирилюк («Слуга народу») і Олександр Туренко («Європейська солідарність») — отримали однакову кількість голосів виборців.

Нагадаємо, другий тур виборів 15 листопада відбудеться на 932-х виборчих дільницях, де зможуть проголосувати орієнтовно понад 1 млн 582 тис. громадян.

Також у неділю в територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тис. у 16 областях відбудеться повторне голосування на виборах депутатів місцевих рад. Результати волевиявлення українців повинні бути встановлені до 20 листопада включно.

У кількох містах повторне голосування ЦВК призначила на 22 і 29 листопада.