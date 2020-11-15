Видача бюлетеня без паспорта і нестача скриньок — зафіксовано перші порушення на виборах

https://racurs.ua/ua/n146513-vydacha-buletenya-bez-pasporta-i-nestacha-skrynok-pershi-porushennya-na-vyborah.html

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Голосування у другому турі місцевих виборів, яке у неділю розпочалося у 16 областях України (де громадяни обирають мерів сімох міст та депутатів місцевих рад), не обійшлося без порушень. Спостерігачі громадянської мережі ОПОРА вже зафіксували 43 порушення виборчого процесу на дільницях Київщини, Волині, Хмельниччини та в Луцьку, Одесі, Херсоні і Сумах.

Станом на 10.15 верифіковано 43 порушення законодавства на виборчих дільницях. 23 з них стосувалися проблем із матеріально-технічним забезпеченням (зокрема, зафіксовано нестачу скриньок та кабінок для голосування). П’ять інцидентів стосувалися спроб перешкоджання спостерігачам. Також зафіксовано чотири випадки незаконної видачі або отримання виборчих бюлетенів без пред’явлення належних документів. Про це повідомляє прес-служба ОПОРИ на своєму сайті.

Для прикладу, у Херсоні, де сьогодні обирають міського голову, чоловік хотів проголосувати за допомогою мобільного додатку «Дія» замість паспорта.

Водночас в Одесі на дільниці № 511178 спостерігач зафіксував неправомірну видачу бюлетеня за закордонним паспортом та військовим квитком. Також вже на іншій виборчій дільниці в Одесі сейф з бюлетенями відкрили до початку ранкового засідання, оскільки він розміщений на першому поверсі, а зала зі скриньками для голосування — на другому.

Нагадаємо, другий тур виборів 15 листопада відбудеться на 932-х виборчих дільницях, де зможуть проголосувати орієнтовно понад 1 млн 582 тис. громадян.

Також у неділю в територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тис. у 16 областях відбудеться повторне голосування на виборах депутатів місцевих рад. Результати волевиявлення українців повинні бути встановлені до 20 листопада включно.

У кількох містах повторне голосування ЦВК призначила на 22 і 29 листопада.