Незалежне від ВООЗ відомство по боротьбі з пандемією створять у ЄС

https://racurs.ua/ua/n146512-nezalejne-vid-vooz-vidomstvo-po-borotbi-z-pandemiieu-stvoryat-u-ies.html

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Незалежне від Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) відомство для боротьби з епідеміями — Європейський союз охорони здоров’я — планує створити Європейська комісія. Брюссель переконаний у потребі країн Євросоюзу координувати спільні дії для боротьби з масштабними кризами в галузі охорони здоров’я, зокрема й з нинішньою пандемією коронавірусу.

Ми спостерігали наслідки неузгоджених дій, ухвалених (країнами ЄС — ред.) на національному рівні в перші тижні і місяці пандемії, — нагадала єврокомісар з питань охорони здоров’я Стелла Кіріакідес на прес-конференції в Брюсселі, вказавши на «відсутність підготовки, брак медобладнання і обмежені можливості тестування», пише DW.

Тому Єврокомісія хоче створити Європейський союз охорони здоров’я, який відслідковуватиме розвиток інфекційних захворювань і за потреби зможе оголосити надзвичайну ситуацію на рівні ЄС.

Йдеться про незалежність від ВООЗ, — зазначила Кіріакідес.

Раніше країни-члени ЄС неохоче передавали повноваження Брюсселю, однак хаос з поширенням коронавірусу продемонстрував необхідність регулювання на загальноєвропейському рівні. Європарламент вітає ці плани.

У випадку з пандемією COVID-19 ми занадто покладалися на ВООЗ. Я дуже ціную її роботу, але потрібно визнати, що і ВООЗ допускала помилки. На мою думку, під тиском Китаю вона занадто пізно оголосила про надзвичайну ситуацію, — вказав німецький експерт і лікар Петер Лізе.



Нагадаємо, в Брюсселі також хочуть розширити повноваження структур, пов’язаних з питаннями охорони здоров’я. Йдеться про Європейське агентство лікарських засобів і Європейський центр профілактики і контролю захворювань.

Раніше держсекретар США Майк Помпео заявив про наявність доказів, які свідчать про походження коронавірусу SARS-CoV-2 з лабораторії у китайському місті Ухані, котре стало першим осередком епідемії. На думку Помпео, у китайської влади була можливість запобігти пандемії, проте уряд КНР почав приховувати інформацію про коронавірус.