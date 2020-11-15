Найбільшу у світі угоду про вільну торгівлю уклав Китай — вона охоплює 2,2 млрд осіб

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Найбільшу у світі угоду про вільну торгівлю уклав Китай та ще 14 країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Угоду «Регіональне, всебічне економічне партнерство» підписали у неділю, 15 листопада, під час віртуального саміту країн Південно-Східної Азії у в'єтнамському Ханої.

Країни-учасниці угоди впродовж восьми років вели переговори щодо умов режиму вільної торгівлі, який тепер пошириться на Китай, Сінгапур, Японію, Австралію, Південну Корею, Нову Зеландію, В'єтнам, Індонезію, Малайзію, Таїланд, Філіппіни, М’янму, Бруней, Лаос і Камбоджу. Вона охоплює 2,2 млрд осіб та близько третини світового економічного виробництва, пише DW.

Країни домовилися знизити тарифи і встановити спільні для усіх учасників угоди правила торгівлі. Домовленості стосуються торгівлі, послуг, інвестицій, електронної комерції, телекомунікації та авторських прав.

На думку експертів, угода сприятиме економічній інтеграції в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та є значним успіхом для Пекіна на тлі торговельної війни із США.

Нагадаємо, до економічної кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, на країни-учасниці угоди доводилося 29% від світового обсягу торгівлі. Для порівняння, ЄС складає 33%. Тепер частка спільноти RCEP зросте.

Угоді передував 31 раунд переговорів та 18 зустрічей міністрів. Спочатку Індія планувала приєднатися до угоди, однак торік передумала.