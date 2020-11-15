Росія і Асад розігрують «чистої води спектакль» у Сирії — Держдепартамент США

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Росія і Башар Асад розігрують «чистої води спектакль», намагаючись створити хибне враження про закінчення сирійського конфлікту. Таку заяву зробив Держдепартамент США у відповідь на «міжнародну конференцію» з питань біженців у Дамаску, яку 11−12 листопада провів режим Асада спільно з Москвою.

Під час цієї конференції було заявлено про повернення до Сирії понад 6 млн біженців, більшість з яких перебувають у сусідніх країнах, пише «Голос Америки» з посиланням на заяву Держдепартаменту США.

У заяві американського зовнішньополітичного відомства сказано, що «весь світ усвідомлює, що подібні ініціативи є чистої води спектаклем». Дипломати наголосили, що більшість країн цей захід проігнорували.

Режим Асада відповідальний за загибель понад 500 тис. громадян, бомбардування лікарень і за відмову від отримання гуманітарної допомоги для мільйонів сирійців. Ці дії не дають права владі Сирії вирішувати, коли біженці можуть безпечно повернутися додому, а також яким чином має розподілятися допомога міжнародних фондів, — зауважили у Держдепартаменті США.

Також Вашингтон нагадав Дамаску, що за останній рік Сполучені Штати надали 1,6 млрд дол. гуманітарної допомоги народу Сирії.