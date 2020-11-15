Пожежа в COVID-лікарні Румунії забрала життя 10 осіб

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Пожежа в COVID-лікарні Румунії забрала життя 10 осіб — трагедія сталася в місті Пятра Нямц, розташованому на сході сусідньої країни.

Вогонь охопив будівлю лікарні, де лікувалися пацієнти з коронавірусною інфекцією. Внаслідок пожежі загинуло щонайменше 10 осіб і ще кілька дістали серйозні травми. Про це з посиланням на місцеву владу пише ВВС.

Пожежа у лікарні Румунії спалахнула в реанімаційному відділенні, де багато пацієнтів були підключені до апаратів штучної вентиляції легенів. Місцева влада повідомила, що швидкому поширенню вогню міг допомогти кисень.

За словами міністра охорони здоров’я Румунії, швидше за все, причиною пожежі стало коротке замикання. Один з лікарів спробував врятувати деяких хворих і отримав значні опіки. На військовому літаку його доставили в Бухарест, стан лікаря оцінюють як критичний.

Нагадаємо, у Румунії з початку пандемії зафіксовано майже 350 тис. випадків коронавірусної хвороби, близько 8,8 тис. осіб померло. У п’ятницю в країні зареєстровали 9,4 тис. нових випадків захворювання і 174 смерті.