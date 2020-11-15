Поліція оштрафувала спортклуб Порошенка, який працював у карантин

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Нацполіція 14 листопада завітала до київського спортклубу «5 елемент», пов’язаного з екс-президентом Петром Порошенком. Представники спорткомплексу заявили про «політичне замовлення» у відповідь на обвинувачення правоохоронців у роботі під час карантину вихідного дня.

Під час комплексних перевірок правоохоронці прибули у спорткомплекс, який, попри обмеження уряду, продовжив роботу. На прохання поліцейських припинити роботу, адміністрація відреагувала відмовою. У підсумку було складено адміністративний протокол та розпочато кримінальне провадження, — повідомила Поліція Києва у Фейсбук.

Водночас директор спортклубу Наталя Щербина переконана, що поліції виконує «політичне замовлення», однак не озвучила ім’я замовника.

Правоохоронці склали адміністративний протокол за ст. 44−3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 325 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Києві впродовж кількох днів поспіль фіксують понад тисячу випадків інфікування коронавірусом на добу. 11 листопада Кабінет міністрів скасував адаптивний карантин і запровадив загальнонаціональний карантин на території всієї країни та локдаун вихідного дня, який діятиме до 30 листопада. Київ погодився виконувати карантинні обмеження на вихідні.