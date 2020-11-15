Полиция оштрафовала спортклуб Порошенко из-за работы на карантине

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Нацполиция 14 ноября посетила киевский спортклуб «5 элемент», связанный с экс-президентом Петром Порошенко. Представители спорткомплекса заявили о «политическом заказе» в ответ на обвинения правоохранителей в работе во время карантина выходного дня.

В ходе комплексных проверок правоохранители прибыли в спорткомплекс, который, несмотря на ограничения Кабмина, продолжил работу. На просьбу полицейских прекратить работу, администрация отреагировала отказом. В итоге был составлен административный протокол и начато уголовное производство, — сообщила Полиция Киева в Фейсбук.

В то же время директор спортклуба Наталья Щербина убеждена, что полиции выполняет «политический заказ», однако не озвучила имя заказчика.

Правоохранители составили административный протокол по ст. 44−3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также по данному факту начато уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве на протяжении нескольких дней подряд фиксируют свыше тысячи случаев инфицирования коронавирусом в сутки. 11 ноября Кабинет министров отменил адаптивный карантин и ввел общенациональный карантин на территории всей страны и локдаун выходного дня, который будет действовать до 30 ноября. Киев согласился выполнять карантин на выходные.