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Коронавирус не отступает — заразились еще 10,6 тыс. человек, названы «проблемные» регионы

Коронавирус не отступает — заразились еще 10,6 тыс. человек, названы «проблемные» регионы (ИНФОГРАФИКА)

15 ноя 2020, 08:59
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Коронавирус в Украине по данным на утро 15 ноября обнаружили еще у свыше 10,6 тыс. человек. К сожалению, 95 инфицированных умерли.

10 тыс. 681 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали в Украине 14 ноября. В частности, заболели 420 детей и 391 медработник, — сегодня утром сообщил в Фейсбуке министр здравоохранения Максим Степанов, который сейчас также болеет COVID-19.

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (921), Запорожской (868), Харьковской (713), Одесской (692) и Киевской (692) областях.

Статистика коронавируса в Украине / Фото: СНБО

Статистика коронавируса в Украине / Фото: СНБО

Также за последние сутки:

  • госпитализированы — 1 тыс. 227 человек;

  • летальных исходов — 95;

  • выздоровели — 2 тыс. 633 человека;

  • протестировали — 44 тыс. 505 человек (методом ПЦР — 36 тыс., остальные — методом ИФА).

За все время пандемии в Украине заболели свыше 535 тыс. человек и умерли более 9,6 тыс. пациентов.

Число заболеваний по регионам:


  • Киев — 50 тыс. 620 (+921 за сутки);
  • Винницкая область — 13 тыс. 844 (+217);
  • Волынская область — 18 тыс. 676 (+243);
  • Днепропетровская область — 21 тыс. 222 (+687);
  • Донецкая область — 16 тыс. 983 (+351);
  • Житомирская область — 22 тыс. 225 (+628);
  • Закарпатская область — 19 тыс. 384 (+170);
  • Запорожская область — 18 тыс. 484 (+868);
  • Ивано-Франковская область — 27 тыс. 986 (+569);
  • Киевская область — 24 тыс. 493 (+692);
  • Кировоградская область — 3 тыс. 651 (+79);
  • Луганская область — 5 тыс. 147 (+67);
  • Львовская область — 36 тыс. 894 (+333);
  • Николаевская область — 12 тыс. 340 (+396);
  • Одесская область — 32 тыс. 782 (+692);
  • Полтавская область — 14 тыс. 966 (+166);
  • Ровенская область — 24 тыс. 969 (+390);
  • Сумская область — 17 тыс. 859 (+422);
  • Тернопольская область — 23 тыс. 555 (+225);
  • Харьковская область — 47 тыс. 599 (+713);
  • Херсонская область — 6 тыс. 967 (+215);
  • Хмельницкая область — 22 тыс. 879 (+429);
  • Черкасская область — 12 тыс. 996 (+681);
  • Черновицкая область — 27 тыс. 917 (+406);
  • Черниговская область — 11 тыс. 419 (+121).

Соблюдение трех простых правил противоэпидемической безопасности — соблюдение дистанции, ношение маски и пользования санитайзера — спасает жизнь. Берегите себя и близких, — обратился к украинцам глава Минздрава Степанов.

Статистика коронавируса в Украине с начала пандемии / Фото: СНБО

Источник: Ракурс


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