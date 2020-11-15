Коронавирус не отступает — заразились еще 10,6 тыс. человек, названы «проблемные» регионы (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n146507-koronavirus-ne-otstupaet-zarazilis-esche-10-6-tys-chelovek-nazvany-problemnye-regiony.htmlРакурс
Коронавирус в Украине по данным на утро 15 ноября обнаружили еще у свыше 10,6 тыс. человек. К сожалению, 95 инфицированных умерли.
10 тыс. 681 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали в Украине 14 ноября. В частности, заболели 420 детей и 391 медработник, — сегодня утром сообщил в Фейсбуке министр здравоохранения Максим Степанов, который сейчас также болеет COVID-19.
За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (921), Запорожской (868), Харьковской (713), Одесской (692) и Киевской (692) областях.
Также за последние сутки:
госпитализированы — 1 тыс. 227 человек;
летальных исходов — 95;
выздоровели — 2 тыс. 633 человека;
протестировали — 44 тыс. 505 человек (методом ПЦР — 36 тыс., остальные — методом ИФА).
За все время пандемии в Украине заболели свыше 535 тыс. человек и умерли более 9,6 тыс. пациентов.
Число заболеваний по регионам:
- Киев — 50 тыс. 620 (+921 за сутки);
- Винницкая область — 13 тыс. 844 (+217);
- Волынская область — 18 тыс. 676 (+243);
- Днепропетровская область — 21 тыс. 222 (+687);
- Донецкая область — 16 тыс. 983 (+351);
- Житомирская область — 22 тыс. 225 (+628);
- Закарпатская область — 19 тыс. 384 (+170);
- Запорожская область — 18 тыс. 484 (+868);
- Ивано-Франковская область — 27 тыс. 986 (+569);
- Киевская область — 24 тыс. 493 (+692);
- Кировоградская область — 3 тыс. 651 (+79);
- Луганская область — 5 тыс. 147 (+67);
- Львовская область — 36 тыс. 894 (+333);
- Николаевская область — 12 тыс. 340 (+396);
- Одесская область — 32 тыс. 782 (+692);
- Полтавская область — 14 тыс. 966 (+166);
- Ровенская область — 24 тыс. 969 (+390);
- Сумская область — 17 тыс. 859 (+422);
- Тернопольская область — 23 тыс. 555 (+225);
- Харьковская область — 47 тыс. 599 (+713);
- Херсонская область — 6 тыс. 967 (+215);
- Хмельницкая область — 22 тыс. 879 (+429);
- Черкасская область — 12 тыс. 996 (+681);
- Черновицкая область — 27 тыс. 917 (+406);
- Черниговская область — 11 тыс. 419 (+121).
Соблюдение трех простых правил противоэпидемической безопасности — соблюдение дистанции, ношение маски и пользования санитайзера — спасает жизнь. Берегите себя и близких, — обратился к украинцам глава Минздрава Степанов.