Коронавирус не отступает — заразились еще 10,6 тыс. человек, названы «проблемные» регионы

https://racurs.ua/n146507-koronavirus-ne-otstupaet-zarazilis-esche-10-6-tys-chelovek-nazvany-problemnye-regiony.html

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Коронавирус в Украине по данным на утро 15 ноября обнаружили еще у свыше 10,6 тыс. человек. К сожалению, 95 инфицированных умерли.

10 тыс. 681 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали в Украине 14 ноября. В частности, заболели 420 детей и 391 медработник, — сегодня утром сообщил в Фейсбуке министр здравоохранения Максим Степанов, который сейчас также болеет COVID-19.

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (921), Запорожской (868), Харьковской (713), Одесской (692) и Киевской (692) областях.

Также за последние сутки:

госпитализированы — 1 тыс. 227 человек;

летальных исходов — 95;

выздоровели — 2 тыс. 633 человека;

протестировали — 44 тыс. 505 человек (методом ПЦР — 36 тыс., остальные — методом ИФА).

За все время пандемии в Украине заболели свыше 535 тыс. человек и умерли более 9,6 тыс. пациентов.

Число заболеваний по регионам:

Киев — 50 тыс. 620 (+921 за сутки);

Винницкая область — 13 тыс. 844 (+217);

Волынская область — 18 тыс. 676 (+243);

Днепропетровская область — 21 тыс. 222 (+687);

Донецкая область — 16 тыс. 983 (+351);

Житомирская область — 22 тыс. 225 (+628);

Закарпатская область — 19 тыс. 384 (+170);

Запорожская область — 18 тыс. 484 (+868);

Ивано-Франковская область — 27 тыс. 986 (+569);

Киевская область — 24 тыс. 493 (+692);

Кировоградская область — 3 тыс. 651 (+79);

Луганская область — 5 тыс. 147 (+67);

Львовская область — 36 тыс. 894 (+333);

Николаевская область — 12 тыс. 340 (+396);

Одесская область — 32 тыс. 782 (+692);

Полтавская область — 14 тыс. 966 (+166);

Ровенская область — 24 тыс. 969 (+390);

Сумская область — 17 тыс. 859 (+422);

Тернопольская область — 23 тыс. 555 (+225);

Харьковская область — 47 тыс. 599 (+713);

Херсонская область — 6 тыс. 967 (+215);

Хмельницкая область — 22 тыс. 879 (+429);

Черкасская область — 12 тыс. 996 (+681);

Черновицкая область — 27 тыс. 917 (+406);

Черниговская область — 11 тыс. 419 (+121).