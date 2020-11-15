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Коронавірус не відступає — інфікувалися ще 10,6 тис. осіб, названо “проблемні” регіони

Коронавірус не відступає — інфікувалося ще 10,6 тис. осіб, названо «проблемні» регіони (ІНФОГРАФІКА)

15 лис 2020, 08:59
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Коронавірус в Україні станом на ранок 15 листопада виявили ще у понад 10,6 тис. осіб. На жаль, 95 інфікованих померли.

10 тис. 681 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні впродовж 14 листопада. Зокрема, захворіли 420 дітей та 391 медпрацівник, — сьогодні зранку повідомив у Фейсбук міністр охорони здоров’я Максим Степанов, який нині також хворіє на COVID-19.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (921), Запорізькій (868), Харківській (713), Одеській (692) та Київській (692) областях.

Статистика коронавірусу в Україні / Фото: РНБО

Статистика коронавірусу в Україні / Фото: РНБО

Також за останню добу:

  • госпіталізовано — 1 тис. 227 осіб;

  • летальних випадків — 95;

  • одужало — 2 тис. 633 особи;

  • здійснено тестувань — 44 тис. 505 (методом ПЛР — 36 тис., усі інші — методом ІФА).

За весь час пандемії в Україні захворіло понад 535 тис. осіб та померло понад 9,6 тис. пацієнтів.

Кількість захворювань по регіонах:


  • Київ — 50 тис. 620 (+921 за добу);
  • Вінницька — 13 тис. 844 (+217);
  • Волинська — 18 тис. 676 (+243);
  • Дніпропетровська — 21 тис. 222 (+687);
  • Донецька — 16 тис. 983 (+351);
  • Житомирська — 22 тис. 225 (+628);
  • Закарпатська — 19 тис. 384 (+170);
  • Запорізька — 18 тис. 484 (+868);
  • Івано-Франківська — 27 тис. 986 (+569);
  • Київська — 24 тис. 493 (+692);
  • Кіровоградська — 3 тис. 651 (+79);
  • Луганська — 5 тис. 147 (+67);
  • Львівська — 36 тис. 894 (+333);
  • Миколаївська — 12 тис. 340 (+396);
  • Одеська — 32 тис. 782 (+692);
  • Полтавська — 14 тис. 966 (+166);
  • Рівненська — 24 тис. 969 (+390);
  • Сумська — 17 тис. 859 (+422);
  • Тернопільська — 23 тис. 555 (+225);
  • Харківська — 47 тис. 599 (+713);
  • Херсонська — 6 тис. 967 (+215);
  • Хмельницька — 22 тис. 879 (+429);
  • Черкаська — 12 тис. 996 (+681);
  • Чернівецька — 27 тис. 917 (+406);
  • Чернігівська — 11 тис. 419 (+121).

Дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних, — звернувся до українців глава МОЗ Степанов.

Статистика коронавірусу в Україні з початку пандемії / Фото: РНБО

Джерело: Ракурс


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