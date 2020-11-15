Коронавірус не відступає — інфікувалося ще 10,6 тис. осіб, названо «проблемні» регіони (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n146507-koronavirus-ne-vidstupaie-infikuvalosya-sche-10-6-tys-osib-nazvano-problemni-regiony.htmlРакурс
Коронавірус в Україні станом на ранок 15 листопада виявили ще у понад 10,6 тис. осіб. На жаль, 95 інфікованих померли.
10 тис. 681 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні впродовж 14 листопада. Зокрема, захворіли 420 дітей та 391 медпрацівник, — сьогодні зранку повідомив у Фейсбук міністр охорони здоров’я Максим Степанов, який нині також хворіє на COVID-19.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (921), Запорізькій (868), Харківській (713), Одеській (692) та Київській (692) областях.
Також за останню добу:
госпіталізовано — 1 тис. 227 осіб;
летальних випадків — 95;
одужало — 2 тис. 633 особи;
здійснено тестувань — 44 тис. 505 (методом ПЛР — 36 тис., усі інші — методом ІФА).
За весь час пандемії в Україні захворіло понад 535 тис. осіб та померло понад 9,6 тис. пацієнтів.
Кількість захворювань по регіонах:
- Київ — 50 тис. 620 (+921 за добу);
- Вінницька — 13 тис. 844 (+217);
- Волинська — 18 тис. 676 (+243);
- Дніпропетровська — 21 тис. 222 (+687);
- Донецька — 16 тис. 983 (+351);
- Житомирська — 22 тис. 225 (+628);
- Закарпатська — 19 тис. 384 (+170);
- Запорізька — 18 тис. 484 (+868);
- Івано-Франківська — 27 тис. 986 (+569);
- Київська — 24 тис. 493 (+692);
- Кіровоградська — 3 тис. 651 (+79);
- Луганська — 5 тис. 147 (+67);
- Львівська — 36 тис. 894 (+333);
- Миколаївська — 12 тис. 340 (+396);
- Одеська — 32 тис. 782 (+692);
- Полтавська — 14 тис. 966 (+166);
- Рівненська — 24 тис. 969 (+390);
- Сумська — 17 тис. 859 (+422);
- Тернопільська — 23 тис. 555 (+225);
- Харківська — 47 тис. 599 (+713);
- Херсонська — 6 тис. 967 (+215);
- Хмельницька — 22 тис. 879 (+429);
- Черкаська — 12 тис. 996 (+681);
- Чернівецька — 27 тис. 917 (+406);
- Чернігівська — 11 тис. 419 (+121).
Дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних, — звернувся до українців глава МОЗ Степанов.