Коронавірус не відступає — інфікувалися ще 10,6 тис. осіб, названо “проблемні” регіони

https://racurs.ua/ua/n146507-koronavirus-ne-vidstupaie-infikuvalosya-sche-10-6-tys-osib-nazvano-problemni-regiony.html

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Коронавірус в Україні станом на ранок 15 листопада виявили ще у понад 10,6 тис. осіб. На жаль, 95 інфікованих померли.

10 тис. 681 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні впродовж 14 листопада. Зокрема, захворіли 420 дітей та 391 медпрацівник, — сьогодні зранку повідомив у Фейсбук міністр охорони здоров’я Максим Степанов, який нині також хворіє на COVID-19.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (921), Запорізькій (868), Харківській (713), Одеській (692) та Київській (692) областях.

Також за останню добу:

госпіталізовано — 1 тис. 227 осіб;

летальних випадків — 95;

одужало — 2 тис. 633 особи;

здійснено тестувань — 44 тис. 505 (методом ПЛР — 36 тис., усі інші — методом ІФА).

За весь час пандемії в Україні захворіло понад 535 тис. осіб та померло понад 9,6 тис. пацієнтів.

Кількість захворювань по регіонах:

Київ — 50 тис. 620 (+921 за добу);

Вінницька — 13 тис. 844 (+217);

Волинська — 18 тис. 676 (+243);

Дніпропетровська — 21 тис. 222 (+687);

Донецька — 16 тис. 983 (+351);

Житомирська — 22 тис. 225 (+628);

Закарпатська — 19 тис. 384 (+170);

Запорізька — 18 тис. 484 (+868);

Івано-Франківська — 27 тис. 986 (+569);

Київська — 24 тис. 493 (+692);

Кіровоградська — 3 тис. 651 (+79);

Луганська — 5 тис. 147 (+67);

Львівська — 36 тис. 894 (+333);

Миколаївська — 12 тис. 340 (+396);

Одеська — 32 тис. 782 (+692);

Полтавська — 14 тис. 966 (+166);

Рівненська — 24 тис. 969 (+390);

Сумська — 17 тис. 859 (+422);

Тернопільська — 23 тис. 555 (+225);

Харківська — 47 тис. 599 (+713);

Херсонська — 6 тис. 967 (+215);

Хмельницька — 22 тис. 879 (+429);

Черкаська — 12 тис. 996 (+681);

Чернівецька — 27 тис. 917 (+406);

Чернігівська — 11 тис. 419 (+121).