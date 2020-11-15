Пожар в COVID-больнице Румынии унес жизни 10 человек

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Пожар в COVID-больнице Румынии унес жизни 10 человек — трагедия произошла в городе Пятра Нямц, расположенном на востоке соседней страны.

Огонь охватил здание больницы, где лечились пациенты с коронавирусной инфекцией. В результате пожара погибли по меньшей мере 10 человек и еще несколько получили серьезные травмы. Об этом со ссылкой на местные власти пишет ВВС.

Пожар в больнице Румынии вспыхнул в реанимационном отделении, где многие пациенты были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Местные власти сообщили, что быстрому распространению огня мог «помочь» кислород.

По словам министра здравоохранения Румынии, скорее всего, причиной пожара стало короткое замыкание. Один из врачей попытался спасти некоторых пациентов и получил ожоги 80% тела. На военном самолете врач был доставлен в Бухарест, его состояние оценивают как критическое.

Напомним, в Румынии с начала пандемии зафиксировано порядка 350 тыс. случаев коронавирусной болезни, около 8,8 тыс. человек умерли. В пятницу в стране зарегистрировали 9,4 тыс. новых случаев заболевания и 174 смерти.