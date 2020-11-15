Россия и Асад разыгрывают «чистой воды спектакль» в Сирии — Госдепартамент США

https://racurs.ua/n146510-rossiya-i-asad-razygryvaut-chistoy-vody-spektakl-v-sirii-gosdepartament-ssha.html

Ракурс

Россия и Башар Асад разыгрывают «чистой воды спектакль», пытаясь создать ложное впечатление об окончании сирийского конфликта. Об этом заявил Госдепартамент США в ответ на состоявшуюся 11−12 ноября в Дамаске «международную конференцию» по вопросам беженцев, которую организовал режим Асада совместно с Москвой.

В ходе этой конференции было заявлено возвращение в Сирию свыше 6 млн беженцев, большинство из которых находится в соседних странах, пишет «Голос Америки» со ссылкой на заявление Госдепартамента США.

Согласно заявлению американского внешнеполитического ведомства, «весь мир осознает, что подобные инициативы являются чистой воды спектаклем». Дипломаты подчеркнули, что большинство стран эту конференцию проигнорировали.

Режим Асада ответственен за гибель свыше 500 тыс. граждан, за бомбардировки больниц и за отказ от получения гуманитарной помощи для миллионов сирийцев. Эти действия не дают права властям Сирии решать, когда беженцы могут безопасно вернуться домой, а также каким образом должна распределяться помощь международных фондов, — отметили в Госдепартаменте США.

Также Вашингтон напомнил Дамаску, что за последний год Соединенные Штаты предоставили 1,6 млрд дол. гуманитарной помощи народу Сирии.