Россию в ООН поддерживают страны со специфическими интересами — постпред Киева в ООН, фото — "РБК-Украина"

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Россия в ООН пользуется поддержкой ограниченного круга стран со специфическими интересами.

Это примерно 22 страны. Постоянный представитель Киева в Организации объединенных наций призвал не удивляться тому, что на голосованиях относительно Украины многие страны воздерживаются.

Это не значит, что они «ужасные и недемократические», — рассказал Сергей Кислица в интервью «РБК-Украина».

Он сообщил, что во время важнейших голосований, на которых речь идет о мировоззренческих, демократических принципах голоса в ООН распределяются обычно в пропорции 65 за проукраинские и 22 за пророссийские силы.

Другие 100 стран не являются ужасными и недемократическими, это значит, что у сотни стран есть или специфические интересы, или отсутствие интересов в принципе, — пояснил Кислица.

Он считает нормальной ситуацию, когда украинские, европейские или американские резолюции получают одобрение Генассамблеи ООН с помощью 50−60 голосов. Это демократический орган и каждая страна в нем имеет один голос независимо от количества населения или влияния.

Кислица призвал проанализировать «качество поддержки Роси».

Венесуэла, Сирия, Бурунди. Не хочу обижать народ Бурунди, но посмотрите, что там происходит с точки зрения прав человека, — считает представитель Украины в ООН.

В декабре 2019 года за резолюцию ГА ООН, призывающую РФ вывести войска из Крыма, проголосовали 19 стран: Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Куба, КНДР, Иран, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Сербия, Южный Судан, Судан, Сирия, Узбекистан, Венесуэла, Зимбабве.