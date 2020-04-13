Росію в ООН підтримують країни зі специфічними інтересами — постпред Києва в ООН, фото — "РБК-Україна"

https://racurs.ua/ua/n136642-venesuela-syriya-burundi-postpred-kyieva-rozpoviv-scho-rosiu-v-oon-pidtrymuut-krayiny.html

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Росія в ООН користується підтримкою обмеженого кола країн зі специфічними інтересами.

Це приблизно 22−26 країн. Постійний представник Києва в Організації об'єднаних націй закликав не дивуватися тому, що на голосуваннях щодо України багато країн утримуються.

Це не означає, що вони «жахливі і недемократичні», — розповів Сергій Кислиця в інтерв’ю «РБК-Україна».

Він розповів, що під час найважливіших голосувань, на яких йдеться про світоглядні, демократичні принципи голоси в ООН розподіляються зазвичай у пропорції 65 за проукраїнські і 22 за проросійські сили.

Інші 100 країн не є жахливими і недемократичними, це означає, що у сотні країн є або специфічні інтереси, або відсутність інтересів в принципі, — пояснив Кислиця.

Він вважає нормальною ситуацію, коли українські, європейські чи американські резолюції отримують схвалення Генасамблеї ООН за допомогою 50−60 голосів. Це демократичний орган і кожна країна у ньому має голос незалежно від кількості населення чи впливовості.

Кислиця закликав проаналізувати «якість підтримки Росі».

Венесуела, Сирія, Бурунді. Не хочу ображати народ Бурунді, але погляньте, що там відбувається з точки зору прав людини, — вважає представник України в ООН.

У грудні 2019 року проти резолюції ГА ООН, що закликає РФ вивести війська з Криму, проголосували 19 країн: Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Куба, КНДР, Іран, Лаос, М’янма, Нікарагуа, Сербія, Південний Судан, Судан, Сирія, Узбекистан, Венесуела, Зімбабве.