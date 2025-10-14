Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російських обстрілів на Херсонщині, фото: Олександр Прокудін

Рашисти атакували гуманітарну місію ООН на Херсонщині — згоріла вантажівка (ФОТО)

14 жов 2025, 11:45
999

Російські загарбники атакували на Херсонщині гуманітарну місію Управління ООН з координації гуманітарних справ.

Про це сьогодні, 14 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зранку у Білозеркській громаді окупанти прицільно били з дронів та артилерії по вантажівках УКГС ООН. Чотири білі автівки з маркуванням — не військова техніка, а машини, які везли допомогу людям, — зазначив він.

В результаті обстрілу:

  • один транспортний засіб згорів;
  • ще один транспортний засіб серйозно пошкоджений;
  • ще дві автівки змогли вирватися з-під ударів;
  • лише дивом ніхто не постраждав.

Сьогодні «друга армія» світу перемогла кілька тонн «гуманітарки». Терористи — більше тут сказати нічого, — наголосив Прокудін.

Наслідки російських обстрілів на Херсонщині, фото: Олександр Прокудін

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів