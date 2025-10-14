Наслідки російських обстрілів на Херсонщині, фото: Олександр Прокудін

Ракурс

Російські загарбники атакували на Херсонщині гуманітарну місію Управління ООН з координації гуманітарних справ.

Про це сьогодні, 14 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зранку у Білозеркській громаді окупанти прицільно били з дронів та артилерії по вантажівках УКГС ООН. Чотири білі автівки з маркуванням — не військова техніка, а машини, які везли допомогу людям, — зазначив він.

В результаті обстрілу:

один транспортний засіб згорів;

ще один транспортний засіб серйозно пошкоджений;

ще дві автівки змогли вирватися з-під ударів;

лише дивом ніхто не постраждав.