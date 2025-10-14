Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російських обстрілів на Херсонщині, фото: Олександр Прокудін
Рашисти атакували гуманітарну місію ООН на Херсонщині — згоріла вантажівка (ФОТО)
Російські загарбники атакували на Херсонщині гуманітарну місію Управління ООН з координації гуманітарних справ.
Про це сьогодні, 14 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зранку у Білозеркській громаді окупанти прицільно били з дронів та артилерії по вантажівках УКГС ООН. Чотири білі автівки з маркуванням — не військова техніка, а машини, які везли допомогу людям, — зазначив він.
В результаті обстрілу:
- один транспортний засіб згорів;
- ще один транспортний засіб серйозно пошкоджений;
- ще дві автівки змогли вирватися з-під ударів;
- лише дивом ніхто не постраждав.
Сьогодні «друга армія» світу перемогла кілька тонн «гуманітарки». Терористи — більше тут сказати нічого, — наголосив Прокудін.