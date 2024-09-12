Обстріл місії МХЧК на Донеччині. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n199229-chervonyy-hrest-vidreaguvav-na-udar-po-gumanitarniy-misiyi-na-donechchyni.html

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Міжнародний комітет Червоного Хреста відреагував на загибель співробітників своєї гуманітарної місії в селі Віролюбівка на Донеччині.

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Співробітники МХЧК приїхали, щоб видати місцевим жителям паливні брикети для обігріву домівок. На момент російського обстрілу вони саме розвантажували допомогу. Внаслідок атаки місцеві не постраждали. Про це заявила президент МКЧХ Мірʼяна Споляріч, повідомляється на сайті організації.

Я найрішучіше засуджую напади на співробітників Червоного Хреста. Це неприпустимо, що під обстріл потрапило місце роздачі допомоги. Сьогодні наші серця розбиті, ми оплакуємо втрату наших колег і піклуємося про поранених, — наголосила вона.

Зазначається, що місії МХЧК регулярно бувають у Донеччині, а їхні авто позначені емблемою Червоного Хреста. Будь-який напад на МКЧХ є порушенням міжнародного гуманітарного права.

У Червоному Хресті закликали поважати міжнародне гуманітарне право, зокрема вживати всіх можливих заходів обережності, щоб ті, хто займається гуманітарною діяльністю, не ставали мішенню або не потрапляли в полон під час війни.

У Національній поліції поінформували, що внаслідок ворожої атаки загинули троє чоловіків — 40, 41 та 48 років. Ще двоє співробітників 35 та 41 року зазнали осколкових поранень і мінно-вибухових травм. Воєнний злочин росіян кваліфікували за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 12 вересня російські загарбники завдали артилерійського удару по машині з гуманітарною допомогою у Веролюбівці Костянтинівської громади на Донеччині. Там загинули троє працівників МКЧХ, ще двоє дістали поранення.