Вантажівка «Червоного Хреста» потрапила під обстріл на Донеччині, фото: Дмитро Лубінець

https://racurs.ua/ua/n199222-troie-spivrobitnykiv-chervonogo-hresta-zagynuly-cherez-obstril-na-donechchyni-foto.html

Ракурс

На Донеччині внаслідок обстрілу загинули троє громадян України, штатних працівників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Ще двоє працівників отримали поранення.

.

Про це сьогодні, 12 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець.

Артилерійський обстріл РФ здійснила по селу Віролюбівка на Донеччині. Працівники МКЧХ перебували у вантажівці, якою перевозили гуманітарну допомогу, — зазначив він.

Лубінець також розкритикував відсутність реакції на цю подію з боку Міжнародного комітету Червоного Хреста та Міжнародного фонду Червоного Хреста.

Про обстріл уже відомо, але МКЧХ, так само як і МФЧХ — мовчать! Жодної реакції, засудження чи висловлення співчуття! Таким чином це мовчання лише прикриває злочинну політику РФ! — наголосив він.

За словами Лубінця, МКЧХ має офіційно і публічно визнати порушення росією норм Женевських конвенцій.