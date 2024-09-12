Трое сотрудников «Красного Креста» погибли из-за обстрела в Донецкой области (ФОТО)https://racurs.ua/n199222-troe-sotrudnikov-krasnogo-kresta-pogibli-iz-za-obstrela-v-doneckoy-oblasti-foto.htmlРакурс
На Донеччині внаслідок обстрілу загинули троє громадян України, штатних працівників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Ще двоє працівників отримали поранення.
Про це сьогодні, 12 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець.
Артилерійський обстріл РФ здійснила по селу Віролюбівка на Донеччині. Працівники МКЧХ перебували у вантажівці, якою перевозили гуманітарну допомогу, — зазначив він.
Лубінець також розкритикував відсутність реакції на цю подію з боку Міжнародного комітету Червоного Хреста та Міжнародного фонду Червоного Хреста.
Про обстріл уже відомо, але МКЧХ, так само як і МФЧХ — мовчать! Жодної реакції, засудження чи висловлення співчуття! Таким чином це мовчання лише прикриває злочинну політику РФ! — наголосив він.
За словами Лубінця, МКЧХ має офіційно і публічно визнати порушення росією норм Женевських конвенцій.
Чи невже в МКЧХ повністю стають байдужими навіть до смертей власних співробітників? Чи наскільки бояться говорити правду?! — резюмував він.