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Ракурс
Грузовик «Красного Креста» попал под обстрел в Донецкой области, фото: Дмитрий Лубинец

Трое сотрудников «Красного Креста» погибли из-за обстрела в Донецкой области (ФОТО)

12 сен 2024, 15:25
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На Донеччині внаслідок обстрілу загинули троє громадян України, штатних працівників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Ще двоє працівників отримали поранення.


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Про це сьогодні, 12 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець.

Артилерійський обстріл РФ здійснила по селу Віролюбівка на Донеччині. Працівники МКЧХ перебували у вантажівці, якою перевозили гуманітарну допомогу, — зазначив він.

Лубінець також розкритикував відсутність реакції на цю подію з боку Міжнародного комітету Червоного Хреста та Міжнародного фонду Червоного Хреста.

Про обстріл уже відомо, але МКЧХ, так само як і МФЧХ — мовчать! Жодної реакції, засудження чи висловлення співчуття! Таким чином це мовчання лише прикриває злочинну політику РФ! — наголосив він.

За словами Лубінця, МКЧХ має офіційно і публічно визнати порушення росією норм Женевських конвенцій.

Чи невже в МКЧХ повністю стають байдужими навіть до смертей власних співробітників? Чи наскільки бояться говорити правду?! — резюмував він.

Вантажівка «Червоного Хреста» потрапила під обстріл на Донеччині, фото: Дмитро Лубінець

Источник: Ракурс


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