Последствия российского ракетного удара по Харьковщине, фото: Олег Синегубов

https://racurs.ua/n197613-rossiyskaya-raketa-popala-po-ofisu-gumanitarnoy-organizacii-kotoraya-razminirovala-harkovschinu.html

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Російські загарбники сьогодні, 24 липня, о п’ятій годині ранку балістичною ракетою влучили по офісу Швейцарського фонду протимінної діяльності FSD.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу:

знищено фасад і перекриття на кількох поверхах;

пошкоджені шість автівок, які використовували медики організації.

Харківщина, на жаль, одна з найзабрудненіших вибухонебезпечними предметами областей, тому діяльність таких організацій, розвиток сфери гуманітарного розмінування є критично важливими для безпеки людей та функціонування приватного сектору, — зазначив Синєгубов.

За його словами, постійно здійснюється робота із залучення якомога більше ініціатив та допомоги — всього, що пришвидшило б очищення території.