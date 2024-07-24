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Рашисты 24 июля совершили ряд воздушных атак по Харькову, фото: «Слово и Дело»

Пять «прилетов» зафиксировали в Харькове 24 июля — мэр

24 июл 2024, 14:59
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У Харкові сьогодні, 24 липня, сталися вже п’ять «прильотів» внаслідок російських атак.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

Зокрема:

  • сьогодні вранці було завдано ракетні удари по промисловій зоні та приватному сектору, спалахнула пожежа. Спочатку була інформація про одного загиблого, проте згодом вона не підтвердилася;
  • після 12-ї години дня ракетами був атакований інфраструктурний обʼєкт. На місці влучання сильна пожежа. Щодо постраждалих та руйнувань інформація уточнюється;
  • після 14.00 стався п’ятий «приліт» по місту — знову по промисловій зоні. Постраждали шестеро городян. Їм надають медичну допомогу.

Источник: Ракурс


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