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П’ять «прильотів» зафіксували у Харкові 24 липня — мерhttps://racurs.ua/ua/n197612-p-yat-prylotiv-zafiksuvaly-u-harkovi-24-lypnya-mer.htmlРакурс
У Харкові сьогодні, 24 липня, сталися вже п’ять «прильотів» внаслідок російських атак.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.
Зокрема:
- сьогодні вранці було завдано ракетні удари по промисловій зоні та приватному сектору, спалахнула пожежа. Спочатку була інформація про одного загиблого, проте згодом вона не підтвердилася;
- після 12-ї години дня ракетами був атакований інфраструктурний обʼєкт. На місці влучання сильна пожежа. Щодо постраждалих та руйнувань інформація уточнюється;
- після 14.00 стався п’ятий «приліт» по місту — знову по промисловій зоні. Постраждали шестеро городян. Їм надають медичну допомогу.
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