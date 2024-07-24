Рашисти 24 липня здійснили низку повітряних атак по Харкову, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n197612-p-yat-prylotiv-zafiksuvaly-u-harkovi-24-lypnya-mer.html

Ракурс

У Харкові сьогодні, 24 липня, сталися вже п’ять «прильотів» внаслідок російських атак.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

Зокрема: