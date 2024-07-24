Рашисти завдали подвійного ракетного удару по Харкову, загинула людина

Росіяни 24 липня завдали ракетного удару по Харкову, фото: detector.media

https://racurs.ua/ua/n197599-rashysty-zavdaly-podviynogo-raketnogo-udaru-po-harkovu-zagynula-ludyna.html

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Російські загарбники сьогодні, 24 липня, вранці завдали ракетного удару по Харкову.

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В результаті загинула людина. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Сталося два прильоти:

перший удар прийшовся в промислову зону одного з районів міста. Щодо постраждалих та руйнувань інформація уточнюється;

другий удар прийшовся у район приватного сектору, виникла пожежа в одному з будинків. Є інформація про одного загиблого.