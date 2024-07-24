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Россияне 24 июля нанесли ракетный удар по Харькову, фото: detector.media

Рашисты нанесли двойной ракетный удар по Харькову, погиб человек

24 июл 2024, 08:16
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Російські загарбники сьогодні, 24 липня, вранці завдали ракетного удару по Харкову.


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В результаті загинула людина. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Сталося два прильоти:

  • перший удар прийшовся в промислову зону одного з районів міста. Щодо постраждалих та руйнувань інформація уточнюється;
  • другий удар прийшовся у район приватного сектору, виникла пожежа в одному з будинків. Є інформація про одного загиблого.

На місцях «прильотів» працюють усі відповідні служби. Попередньо Харків сьогодні окупанти обстрілювали ракетами С-300, — зазначив мер.

Источник: Ракурс


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