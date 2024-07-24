Російська ракета влучила по офісу гуманітарної організації, яка розміновувала Харківщину (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n197613-rosiyska-raketa-vluchyla-po-ofisu-gumanitarnoyi-organizaciyi-yaka-rozminovuvala-harkivschynu-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 24 липня, о п’ятій годині ранку балістичною ракетою влучили по офісу Швейцарського фонду протимінної діяльності FSD.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілу:
- знищено фасад і перекриття на кількох поверхах;
- пошкоджені шість автівок, які використовували медики організації.
Харківщина, на жаль, одна з найзабрудненіших вибухонебезпечними предметами областей, тому діяльність таких організацій, розвиток сфери гуманітарного розмінування є критично важливими для безпеки людей та функціонування приватного сектору, — зазначив Синєгубов.
За його словами, постійно здійснюється робота із залучення якомога більше ініціатив та допомоги — всього, що пришвидшило б очищення території.
Однак росіяни вкотре показали своє реальне ставлення до наших цивільних людей — обстрілявши тих, хто займається саме гуманітарною місією, — наголосив він.