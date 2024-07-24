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Ракурс
Наслідки російського ракетного удару по Харківщині, фото: Олег Синєгубов

Російська ракета влучила по офісу гуманітарної організації, яка розміновувала Харківщину (ФОТО)

24 лип 2024, 15:19
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Російські загарбники сьогодні, 24 липня, о п’ятій годині ранку балістичною ракетою влучили по офісу Швейцарського фонду протимінної діяльності FSD.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу:

  • знищено фасад і перекриття на кількох поверхах;
  • пошкоджені шість автівок, які використовували медики організації.

Харківщина, на жаль, одна з найзабрудненіших вибухонебезпечними предметами областей, тому діяльність таких організацій, розвиток сфери гуманітарного розмінування є критично важливими для безпеки людей та функціонування приватного сектору, — зазначив Синєгубов.

За його словами, постійно здійснюється робота із залучення якомога більше ініціатив та допомоги — всього, що пришвидшило б очищення території.

Однак росіяни вкотре показали своє реальне ставлення до наших цивільних людей — обстрілявши тих, хто займається саме гуманітарною місією, — наголосив він.

Наслідки російського ракетного удару по Харківщині, фото: Олег Синєгубов

Джерело: Ракурс


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