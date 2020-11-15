Заключено крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле — оно охватывает 2,2 млрд человек

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Крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле заключил Китай и еще 14 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Соглашение «Региональное, всестороннее экономическое партнерство» подписали в воскресенье, 15 ноября, во время виртуального саммита стран Юго-Восточной Азии во вьетнамском Ханое.

Страны-участницы соглашения на протяжении восьми лет вели переговоры об условиях режима свободной торговли, который теперь распространится на Китай, Сингапур, Японию, Австралию, Южную Корею, Новую Зеландию, Вьетнам, Индонезию, Малайзию, Таиланд, Филиппины, Мьянму, Бруней, Лаос и Камбоджу. Она охватывает 2,2 млрд человек и около трети мирового экономического производства, пишет DW.

Страны договорились снизить тарифы и установить общие для всех участников сделки правила торговли. Договоренности касаются торговли, услуг, инвестиций, электронной коммерции, телекоммуникации и авторских прав.

По мнению экспертов, соглашение будет способствовать экономической интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе и демонстрирует успехи Пекина на фоне торговой войны с США.

Напомним, до экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, на страны-участницы соглашения приходилось 29% от мирового объема торговли. Для сравнения, этот показатель для ЕС составляет 33%. Теперь доля сообщества RCEP возрастет.

Сделке предшествовал 31 раунд переговоров и 18 встреч министров. Сначала Индия планировала присоединиться к соглашению, однако в прошлом году передумала.