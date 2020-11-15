Независимое от ВОЗ ведомство по борьбе с пандемией создадут в ЕС

https://racurs.ua/n146512-nezavisimoe-ot-voz-vedomstvo-po-borbe-s-pandemiey-sozdadut-v-es.html

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Независимое от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ведомство для борьбы с эпидемиями — Европейский союз здравоохранения — планирует создать Европейская комиссия. В Брюсселе убеждены в необходимости стран Евросоюза координировать совместные действия для борьбы с масштабными кризисами в сфере здравоохранения, в том числе нынешней пандемией коронавируса.

Мы наблюдали последствия несогласованных мер, принятых (странами ЕС — ред.) на национальном уровне в первые недели и месяцы пандемии, — напомнила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес на пресс-конференции в Брюсселе, указав на «отсутствие подготовки, нехватку медоборудования и ограниченные возможности тестирования», пишет DW.

Поэтому Еврокомиссия хочет создать Европейский союз здравоохранения, который будет отслеживать развитие инфекционных заболеваний и в случае необходимости сможет объявить чрезвычайную ситуацию на уровне ЕС.

Речь идет о независимости от ВОЗ, — отметила Кириакидес.

Ранее страны-члены ЕС неохотно передавали полномочия Брюсселю, однако хаос с коронавирусом продемонстрировал необходимость регулирования на общеевропейском уровне. Европарламент приветствует эти планы.

В случае с пандемией COVID-19 мы слишком полагались на ВОЗ. Я очень ценю ее работу, но нужно признать, что и ВОЗ допускала ошибки. По моему мнению, под давлением Китая она слишком поздно объявила о чрезвычайной ситуации, — указал немецкий эксперт и врач Петер Лизе.



Напомним, в Брюсселе также хотят расширить полномочия структур, связанных с вопросами здравоохранения. Речь идет о Европейском агентстве лекарственных средств и Европейском центре профилактики и контроля заболеваний.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о существовании доказательств, которые свидетельствуют о происхождении коронавируса SARS-CoV-2 в лаборатории китайского города Ухань, ставшего первым очагом эпидемии. По мнению Помпео, у китайских властей была возможность предотвратить пандемию, однако правительство КНР стало скрывать информацию о коронавирусе.