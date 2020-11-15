Рейтинг найбагатших мертвих знаменитостей оприлюднив Forbes

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Ракурс

Рейтинг найбагатших мертвих знаменитостей, чия творча спадщина продовжує приносити дохід навіть після смерті, оприлюднив американський журнал Forbes. У рейтингу враховувалися доходи, отримані з 1 жовтня 2019 року по 1 жовтня 2020 року.

Очолив список король поп-музики Майкл Джексон, котрий помер 25 червня 2009 року. Однак права на його творчість принесли спадкоємцям 48 млн дол. річного доходу, пише Forbes.

Друге місце посідає американський дитячий письменник, мультиплікатор, автор книги «Грінч — викрадач Різдва» Доктор Сьюз (Теодор Сьюз Гайсел), який помер у 1991 році. Дохід від продажу прав на його книги сягнув 33 млн дол.

Художник-карикатурист зі США, автор коміксів Чарльз Шульц, який створив пса Снупі і його друзів, займає третю сходинку. Посмертний дохід художника, який відійшов у 2000 році, становить 32,5 млн дол.

Четверту позицію займає американський спортсмен, один із найбільш відомих професійних гольфістів Арнольд Палмер, який помер у 2016 році. Розмір його доходу становить 25 млн дол. (завдяки продажу товарів під брендом Палмера та угоді з виробником напоїв Arizona Beverages).

Топ-5 рейтингу замикає король рок-н-ролу Елвіс Преслі, який помер у 1977 році. Його посмертний річний дохід становить 23 млн дол.

На шосте місце списку вперше потрапив американський баскетболіст Кобі Браянт, який загинув у січні 2020 року внаслідок аварії гелікоптера. Продаж іменної колекції Nike і автобіографії баскетболіста принесла його спадкоємцям 20 млн дол.

Сьому сходинку рейтингу посідає репер Juice WRLD (Джаред Ентоні Хіггінс), котрий помер у 2019 році. Його посмертний дохід склав 15 млн дол.

На восьмому місці опинився виконавець регі, перший артист Ямайки, що зумів досягти міжнародного визнання, Боб Марлі. Він помер у 1981 році. Будинок-музей музиканта, його лінійка колонок, програвачів і навушників, продаж брендової продукції і музики принесли спадкоємцям 14 млн дол. річного доходу.

Британський рок-музикант з гурту The Beatles, співак Джон Леннон, убитий у 1980 році, посідає дев’яту позицію. Його посмертний річний дохід склав 13 млн дол. (зокрема й завдяки авторським правам на пісні The Beatles).

На десятому місці — співак зі США Прінс (Роджерс Нельсон), який помер у 2016 році. Його посмертний дохід становить 10 млн дол. Цьогоріч лише у США було продано майже 700 тис. копій альбому The Purple One.

Одинадцяту сходинку займає британський співак і лідер рок-гурту Queen Фредді Мерк’юрі, котрий помер у 1991 році. Його посмертний річний дохід склав 9 млн дол.

Ще один учасник легендарного гурту The Beatles соло-гітарист Джордж Харрісон, котрий помер у 2001 році, посів 12 сходинку рейтингу. Його посмертний річний дохід склав 8,5 млн дол.

На тринадцятому місці — американська кіноактриса, секс-символ 1950-х років Мерілін Монро, яка померла у 1962 році. Образ та ім’я кінодіви використовують майже 100 брендів по всьому світу (включно з Dolce & Gabbana, Lego Group). Посмертний річний дохід актриси склав 8 млн дол.

Журнал Forbes під час складання рейтингу померлих знаменитостей опирався на дані про гонорари агентів, менеджерів, юристів, а також інсайдерську інформацію.