Бронетехніку звезли силовики у Мінськ — люди виходять на протести

https://racurs.ua/ua/n146515-bronetehniku-zvezly-sylovyky-u-minsk-ludy-masovo-vyhodyat-na-protesty-video.html

Ракурс

Протести у Білорусі проти свавілля режиму Олександра Лукашенка продовжуються. У Мінську зранку 15 листопада перед початком маршу в пам’ять про загиблого активіста Романа Бондаренка силовики стягнули військову і спецтехніку. Також зачинено низку станцій метро, почалися проблеми з мобільним інтернетом.

Білоруси виходять на традиційну недільну акцію протесту, однак у багатьох районах столиці сусідньої країни правоохоронці блокують рух, розганяють та затримують людей. Про це пише TUT.by.

Здається, сьогодні в Мінську силовиків більше, ніж перехожих. Читачі інформують… про скупчення силовиків і бронетехніки біля заводу холодильників «Атлант», автозаки і автобуси поруч зі станцією метро «Спортивна», — йдеться в повідомленні.

За даними правозахисного центру «Вясна», силовики вже затримали щонайменше 40 осіб.

Нагадаємо, у Білорусі з 9 серпня тривають протести проти переобрання президентом Олександра Лукашенка. Правоохоронці вбили кількох протестувальників, завдали тяжких травм і поранень сотням інших й затримали тисячі осіб. Білоруси вимагають перевиборів, звільнення всіх політвʼязнів, покарання для силовиків і відставки Лукашенка, який 23 вересня влаштував собі таємну «інавгурацію».

У Мінську від дій поліції постраждали щонайменше 1,3 тис. осіб, більшість з яких побили після затримання. Розповсюджується інформація про три випадки зґвалтування.