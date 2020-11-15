Акцію “Порожні стільці” на підтримку бранців Кремля організували відомі українці — новини Києва

https://racurs.ua/ua/n146514-akciu-porojni-stilci-na-pidtrymku-branciv-kremlya-organizuvaly-vidomi-ukrayinci-translyaciya.html

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Акція «Порожні стільці» на підтримку бранців Кремля розпочалася 15 листопада на Софійській площі Києва. Українські письменники, журналісти та митці цього дня згадують політв’язнів, які перебувають у тюрмах Росії й анексованого Криму, а також заручників терористів на окупованій частині Донбасу.

Таким чином в Українському ПЕН-клубі та Центрі громадянських свобод намагаються нагадати українцям і світовій спільноті про справи незаконно ув’язнених громадян та закликати владу використовувати кожну нагоду для їхнього звільнення.

Участь у заході в Києві беруть письменники Андрій Курков, Лариса Денисенко, актори Антоніна Хижняк, Олеся Жураківська та Ахтем Сеітаблаєв, музикант Олександр Сидоренко (Фоззі), журналісти Юрій Макаров та Вахтанг Кіпіані.

Нагадаємо, за даними Центру громадянських свобод, станом на листопад щонайменше 234 українці перебувають в полоні терористів ОРДЛО, а також у тюрмах Росії та Криму утримують близько 99 громадян України за політичними мотивами.