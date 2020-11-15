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Ракурс
Акцию «Пустые стулья» в поддержку узников Кремля устроили известные украинцы

Акцию «Пустые стулья» в поддержку узников Кремля устроили известные украинцы (ТРАНСЛЯЦИЯ)

15 ноя 2020, 12:44
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Акция «Пустые стулья» в поддержку узников Кремля началась 15 ноября на Софийской площади Киева. Украинские писатели, журналисты, актеры и музыканты сегодня вспоминают политзаключенных, которых незаконно удерживают в тюрьмах России и аннексированного Крыма, а также заложников террористов на оккупированной части Донбасса.

Таким образом в украинском ПЕН-клубе и Центре гражданских свобод пытаются напомнить украинцам и мировому сообществу о делах незаконно лишенных свободы граждан и призвать власти использовать каждую возможность для их освобождения.

Участие в мероприятия берут писатели Андрей Курков, Лариса Денисенко, актеры Антонина Хижняк, Олеся Жураковская и Ахтем Сеитаблаев, музыкант Александр Сидоренко (Фоззи), журналисты Юрий Макаров и Вахтанг Кипиани.


Напомним, по данным Центра гражданских свобод, по меньшей мере 234 украинца находятся в плену террористов ОРДЛО, а также в тюрьмах России и Крыма содержат еще порядка 99 граждан Украины по политическим мотивам.

Источник: Ракурс


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