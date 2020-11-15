Прививка от гриппа детям: иммунолог рассказал о правилах вакцинации

Прививка от гриппа детям. Фото: CDC

https://racurs.ua/n146430-privivka-ot-grippa-detyam-immunolog-rasskazal-o-pravilah-vakcinacii.html

Ракурс

Детям до девяти лет, которые ранее не прививались от гриппа и не болели им, советуют вводить две дозы вакцины с ревакцинацией через четыре недели. Так ли это? Обязательно ли делать прививку от гриппа детям ежегодно?

Как рассказал в интервью «Ракурсу» иммунолог Андрей Волянский, вакцинация от гриппа разрешена с шестимесячного возраста. «Рекомендую начать прививать от гриппа тогда, когда дети выходят в социум (идут в сад, общаются с посторонними). В раннем возрасте можно использовать стратегию „кокон“: вакцинируем всех, кто окружает ребенка, — родителей, дедушек и бабушек», — пояснил врач.

По мнению Волянского, детям нужно делать несколько прививок в течение нескольких лет. Например, 3−5 прививок в возрасте 1−10 лет. Таким образом ребенок сформирует прочную разноштаммовую защиту, и потом болеть гриппом уже почти безопасно.

«Что касается двукратного введения вакцины от гриппа не привитым ранее детям до девяти лет — так прописано в инструкции. Исходя из моего многолетнего опыта вакцинации, могу сказать, что однократной дозы вполне достаточно», — резюмировал иммунолог.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.