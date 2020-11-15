Щеплення від грипу дітям: імунолог розповів про правила вакцинації

Щеплення від грипу дітям. Фото: CDC

https://racurs.ua/ua/n146430-scheplennya-vid-grypu-dityam-imunolog-rozpoviv-pro-pravyla-vakcynaciyi.html

Ракурс

Дітям до дев’яти років, які раніше не прищеплювалися від грипу і не хворіли на нього, радять вводити дві дози вакцини з ревакцинацією за чотири тижні. Чи це справді так? Чи обов’язково робити щеплення від грипу дітям щорічно?

Як розповів в інтерв’ю «Ракурсу» імунолог Андрій Волянський, вакцинація від грипу дозволена з шестимісячного віку. «Раджу почати прищеплювати від грипу тоді, коли діти виходять у соціум (йдуть до садка, спілкуються зі сторонніми). У ранньому віці можна використовувати стратегію „кокон“: вакцинуємо всіх, хто оточує дитину, — батьків, дідусів і бабусь», — пояснив лікар.

На думку Волянського, дітям потрібно робити кілька щеплень протягом декількох років. Наприклад, 3−5 щеплень у віці 1−10 років. Таким чином дитина сформує міцний різноштамовий захист, і потім хворіти на грип вже майже безпечно.

«Щодо дворазового введення вакцини від грипу не щепленим раніше дітям до дев’яти років — так прописано в інструкції. Виходячи з мого багаторічного досвіду вакцинації, можу сказати, що одноразової дози цілком достатньо», — резюмував імунолог.

З повним текстом інтерв’ю можна ознайомитися за покликанням.