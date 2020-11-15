Бронетехнику свезли силовики в Минск — люди массово выходят на протесты

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Протесты в Беларуси против произвола режима Александра Лукашенко продолжаются. В Минске утром 15 ноября перед началом марша в память о погибшем активисте Романе Бондаренко силовики свезли военную и спецтехнику. Также закрыты ряд станций метро, начались проблемы с мобильным интернетом.

Белорусы выходят на традиционный воскресный протест, однако во многих районах столицы соседней страны правоохранители блокируют движение, разгоняют и задерживают людей. Об этом пишет TUT.by.

Кажется, сегодня в Минске силовиков больше, чем прохожих. Читатели сообщают о скоплении силовиков и бронетехники у завода холодильников «Атлант», автозаки и автобусы стоят рядом со станцией метро «Спортивная», — говорится в сообщении.

По данным правозащитного центра «Вясна», силовики уже задержали по меньшей мере 40 человек.

Напомним, в Беларуси с 9 августа продолжаются протесты против переизбрания президентом Александра Лукашенко. Правоохранители убили нескольких протестующих, нанесли тяжелые травмы и ранения сотням других и задержали тысячи человек. Белорусы требуют перевыборов, освобождения всех политзаключенных, наказания для силовиков и отставки Лукашенко, который 23 сентября устроил себе тайную «инаугурацию».

В Минске от действий полиции пострадали по меньшей мере 1,3 тыс. человек — многих избили после задержания. Распространяется информация о трех случаях изнасилования.