Рейтинг самых богатых мертвых знаменитостей обнародовал Forbes

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Ракурс

Рейтинг самых богатых мертвых знаменитостей, чье творческое наследие продолжает приносить доход даже после смерти, обнародовал американский журнал Forbes. В рейтинге учитывались доходы, полученные с 1 октября 2019 года по 1 октября 2020 года.

Возглавил список король поп-музыки Майкл Джексон, который умер 25 июня 2009 года. Однако права на его творчество принесли наследникам 48 млн долл. годового дохода, пишет Forbes.

Второе место занимает американский детский писатель, мультипликатор, автор книги «Гринч — похититель Рождества» Доктор Сьюз (Теодор Сьюз Гайсел), который умер в 1991 году. Доход от продажи прав на его книги достиг 33 млн долл.

Художник-карикатурист из США, автор комиксов Чарльз Шульц, который создал пса Снупи и его друзей, занимает третье место. Посмертный доход художника, ушедшего в 2000 году, составляет 32,5 млн долл.

Четвертую позицию занимает американский спортсмен, один из самых известных профессиональных гольфистов Арнольд Палмер, умерший в 2016 году. Размер его дохода составляет 25 млн долл. (за счет продажи товаров под брендом Палмера и соглашении с производителем напитков Arizona Beverages).

Топ-5 рейтинга замыкает король рок-н-ролла Элвис Пресли, умерший в 1977 году. Его посмертный годовой доход составляет 23 млн долл.

На шестое место списка впервые попал американский баскетболист Коби Брайант, который погиб в января 2020 года в результате аварии вертолета. Продажа именной коллекции Nike и автобиографии баскетболиста принесла его наследникам 20 млн долл.

Седьмую строчку рейтинга занимает рэпер Juice WRLD (Джаред Энтони Хиггинс), который умер в 2019 году. Его посмертный доход составил 15 млн долл.

На восьмом месте оказался исполнитель регги, первый артист Ямайки, который сумел достичь международного признания, Боб Марли. Он умер в 1981 году. Дом-музей музыканта, его линейка колонок, проигрывателей и наушников, продажа брендовой продукции и музыки принесли наследникам 14 млн долл. годового дохода.

Британский рок-музыкант из группы The Beatles, певец Джон Леннон, убитый в 1980 году, занимает девятую позицию. Его посмертный годовой доход составил 13 млн долл. (в том числе благодаря авторским правам на песни The Beatles).

На десятом месте — певец из США Принс (Роджерс Нельсон), который умер в 2016 году. Его посмертный доход составляет 10 млн долл. В этом году только в США продали 700 тыс. копий альбома The Purple One.

11-ю строчку занимает британский певец и лидер рок-группы Queen Фредди Меркьюри (умер в 1991 году). Его посмертный годовой доход составил 9 млн долл.

Еще один участник легендарной группы The Beatles соло-гитарист Джордж Харрисон, который умер в 2001 году, занял 12 строчку рейтинга. Его посмертный годовой доход составил 8,5 млн долл.

На 13-м месте — американская киноактриса, секс-символ 1950-х Мэрилин Монро, которая умерла в 1962 году. Образ и имя кинодивы используют почти 100 брендов по всему миру (включая Dolce&Gabbana, Lego Group). Посмертный годовой доход актрисы составил 8 млн долл.

Журнал Forbes в ходе составления рейтинга умерших знаменитостей опирался на данные о гонорарах агентов, менеджеров, юристов, а также инсайдерскую информацию.