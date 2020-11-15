Затримання в Білорусі. Фото: tyt.by

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Акції протесту в Білорусі проти режиму Олександра Лукашенка жорстко придушуються силовиками, а кількість затриманих все збільшується.

У неділю, 15 листопада, під час сьогоднішніх мітингів були затримані сотні осіб. Станом на 19.50 затримані 813 осіб. Найбільше активістів правоохоронці схопили у Мінську на марші в пам’ять загиблого активіста Романа Бондаренка. Про це повідомляє білоруський правозахисний центр «Весна».

За інформацією правозахисників, також затримання у неділю відбувалися в Гродно, Світлогорську, Полоцьку, Новополоцьку, Гомелі, Пінську, Бресті, Могильові, Жлобино, Вітебську та Бобруйську.

Нагадаємо, акцію протесту в Мінську 15 листопада, яка була приурочена вшануванню пам’яті загиблого активіста Романа Бондаренка, жорстоко розігнали силовики. Проти демонстрантів застосували шокери, сльозогінний газ та водомети.

Перед початком сьогоднішнього мітингу в столицю Білорусі стягнули військову та спеціальну техніку, а низку станцій метро зачинили. Крім того, в Мінську 15 листопада почалися проблеми з мобільним інтернетом.