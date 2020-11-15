Задержание в Беларуси. Фото: tyt.by

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Акции протеста в Беларуси против режима Александра Лукашенко жестко подавляются силовиками, а количество задержанных все увеличивается.

В воскресенье, 15 ноября, во время сегодняшних митингов были задержаны сотни человек. По состоянию на 19.50 задержаны 813 человек. Больше всего активистов правоохранители схватили в Минске на марше в память погибшего активиста Романа Бондаренко. Об этом сообщает белорусский правозащитный центр «Весна».

По информации правозащитников, также задержание в воскресенье проходили в Гродно, Светлогорске, Полоцке, Новополоцке, Гомеле, Пинске, Бресте, Могилеве, Жлобино, Витебске и Бобруйске.

Напомним, акцию протеста в Минске 15 ноября, которая была приурочена чествованию памяти погибшего активиста Романа Бондаренко, жестоко разогнали силовики. Против демонстрантов применили шокеры, слезоточивый газ и водометы.

Перед началом сегодняшнего митинга в столицу Беларуси стянули военную и специальную технику, а ряд станций метро закрыли. Кроме того, в Минске 15 ноября начались проблемы с мобильным интернетом.