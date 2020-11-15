Разгон протестующих в Минске. Фото: TUT.BY

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Акцию протеста в Минске 15 ноября, которая была приурочена чествованию памяти погибшего активиста Романа Бондаренко, жестоко разогнали.

На акции протеста на так называемой площади перемен силовики со щитами взяли около 500 демонстрантов в кольцо. При этом правоохранителей было гораздо больше. Активисты выкрикивали: «Один за всех и все за одного», «За вашу и нашу свободу», «Перестаньте убивать». Об этом сообщает TUT.BY.

Впоследствии силовики акцию жестоко разогнали. Против демонстрантов сегодня применяли электрошокеры, слезоточивый газ и водометы. В целом зачистка площади длилась менее 10 минут. После разгона правоохранители сорвали плакаты, которые висели на мемориале.

Также задержания происходили в Новогрудце, Бобруйске, Витебске, Гродно, Пинске, Гомеле и Светлогорске. По информации сайта правозащитников «Весна», по состоянию на 16.30 в Беларуси задержали 418 человек.

Напомним, 15 ноября в Минске должен был пройти марш в память о погибшем активисте романе Бондаренко. Перед началом мероприятия в столицу Беларуси стянули военную и специальную технику. Ряд станций метро закрыли, а в Минске начались проблемы с мобильным интернетом.