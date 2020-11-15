Трамп в Twitter заявил о победе Байдена на выборах. Фото: rt.com

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Ракурс

Дональд Трамп, американский президент заявил о победе Джо Байдена на выборах.

Глава США прокомментировал в Twitter сюжет телеканала Fox News о возможных махинации на выборах президента и о победе на них Джо Байдена. По мнению Трампа, Байден победил, потому что выборы были сфальсифицированы.

Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Не были допущены к подсчету голосов наблюдатели от республиканцев, голоса подсчитывались частной компанией с плохой репутацией и ужасным оборудованием, — говорится в сообщении.

Трамп уверен, что победу Байдена обеспечили частная компания Dominion и то, что СМИ умалчивали о нарушениях на выборах.

Напомним, 3 ноября в США состоялись президентские выборы. Официальные результаты еще не объявлены, но избранным президентом США считается кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Трамп заявил, у него украли 2,7 млн голосов избирателей. В этом президент США обвиняет американскую компьютерную систему Dominion, использовавшуюся штатами для подсчета голосов. Американский глава государства во всем обвинял демократов, как будто они пытались воровать голоса.