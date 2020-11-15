Трамп у Twitter заявив про перемогу Байдена на виборах. Фото: rt.com

https://racurs.ua/ua/n146520-tramp-zayavyv-pro-peremogu-baydena-na-vyborah-prezydenta-ssha.html

Ракурс

Дональд Трамп, американський президент, заявив про переможу Джо Байдена на виборах.

Глава США прокоментував у Twitter сюжет телеканалу Fox News про можливі махінації на виборах президента і про перемогу на них Джо Байдена. На думку Трампа, Байден переміг, бо вибори були сфальсифіковані.

Він переміг, тому що вибори були сфальсифіковані. Не були допущені до підрахунку голосів спостерігачі від республіканців, голоси підраховувалися приватною компанією з поганою репутацією і жахливим обладнанням, — йдеться в повідомленні.

Трамп упевнений, що перемогу Байдена забезпечили приватна компанія Dominion та те, що ЗМІ замовчували про порушення на виборах.

Нагадаємо, 3 листопада у США відбулись президентські вибори. Офіційні результати ще не оголошені, але обраним президентом США вважається кандидат від Демократичної партії Джо Байден.

Трамп заявив, у нього вкрали 2,7 млн голосів виборців. У цьому президент США звинувачує американську комп’ютерну систему Dominion, що використовувалася штатами для підрахунку голосів. Американський глава держави у всьому звинувачував демократів, начебто вони намагалися красти голоси.