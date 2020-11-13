Трамп заявил о краже почти трех миллионов голосов. Фото:

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Ракурс

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, заявил о краже миллионов голосов избирателей.

Глава США обвинил в этом американскую компьютерную систему Dominion, использовавшуюся штатами для подсчета голосов. Трамп считает, что по его информации, у него украли 2,7 млн голосов избирателей. Об этом он написал на собственной странице в Twitter.

По словам американского президента, в штате Пенсильвания система перебросила его сопернику Джо Байдену 221 тыс. голосов избирателей, которые голосовали за Трампа. Утверждает, что из разных штатов демократу Байдену Dominion отдала 435 тыс. голосов избирателей, которые голосовали за него. Еще 941 тыс. голосов были удалены.

Напомним, 3 ноября в США состоялись президентские выборы. Официальные результаты еще не объявлены, но избранным президентом США считается кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Сейчас передача власти в США затягивается — накануне администрация президента Дональда Трампа распорядилась задержать все официальные поздравления от иностранных лидеров в адрес Байдена. А сам Трамп пытается как можно скорее вывести американский контингент из Афганистана до 20 января, когда должна состояться инаугурация нового главы Белого дома.