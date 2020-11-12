Электрический скутер от BMW. Фото: BMW

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Прототип электрического скутера Motorrad Definition CE 04 представила немецкая компания BMW.

Этот двухколесный транспорт станет частью масштабного плана баварцев по электрификации модельного ряда. К 2030 году автомобилепроизводитель хочет стать лидером в сегменте экологического транспорта. Представленный электрический мопед получил футуристический дизайн в стиле концептуального Concept Link, показанного еще в 2017 году. Об этом сообщила компания BMW на собственном сайте.

Конструкторы скутера отмечают, электродвигатель и расположение аккумулятора в нижней части помогло обеспечить низкий центр тяжести, а между ним и водительским сиденьем удалось разместить отсек для хранения, в который помещается шлем. Также мопед, который выпустят в будущем, оснащен бортовым компьютером с десятидюймовым дисплеем. На экране водитель будет видеть основные сведения о своем транспорте и сможет воспользоваться навигатором.

По словам разработчиков, новый скутер ориентирован на жителей городов, которые проезжают в день не более 12 км, поскольку на длительные поездки мопед не рассчитан. Точная дата серийного производства и цена скутера пока не раскрываются.

Напомним, в январе компания Harley-Davidson показала новый электрический мотоцикл, который появится на рынке в 2022 году.